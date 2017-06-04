Фанаты беспокоятся за самочувствие Зары

Певица призналась, что до концерта она находилась под капельницей.Ухудшение самочувствия связано со слишком плотным рабочим графиком.«Все-таки музыка лечит. Поздравила с юбилеем дорогого Евгения Дмитриевича Дога, подарившего миру столько прекрасной музыки и исполнила потрясающий Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь». Спасибо, мои родные, за поддержку и добрые пожелания! Поняла, что я не iron man и нужно больше отдыхать. Однако работа не ждет. Уже завтра утром вылетаем в Нью-Йорк, где в тот же день я выступаю в Barclays Center, а на следующий день мы будем снимать что-то очень интересное. Ну а сейчас вновь на капельницу», - сообщила артистка в Инстаграм.Фанаты встревожились здоровьем любимой певицы и пожелали ей выздоравливать.