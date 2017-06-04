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Фанаты беспокоятся за самочувствие Зары

Сегодня, 15:19
На днях состоялся юбилейный концерт композитора Евгения Доги, на котором выступила популярная певица Зара.

Фанаты беспокоятся за самочувствие Зары
Певица призналась, что до концерта она находилась под капельницей.

Ухудшение самочувствия связано со слишком плотным рабочим графиком.

Фанаты беспокоятся за самочувствие Зары


«Все-таки музыка лечит. Поздравила с юбилеем дорогого Евгения Дмитриевича Дога, подарившего миру столько прекрасной музыки и исполнила потрясающий Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь». Спасибо, мои родные, за поддержку и добрые пожелания! Поняла, что я не iron man и нужно больше отдыхать. Однако работа не ждет. Уже завтра утром вылетаем в Нью-Йорк, где в тот же день я выступаю в Barclays Center, а на следующий день мы будем снимать что-то очень интересное. Ну а сейчас вновь на капельницу», - сообщила артистка в Инстаграм.

Фанаты встревожились здоровьем любимой певицы и пожелали ей выздоравливать.

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Ключевые слова: Зара

Количество просмотров: 7 657
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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