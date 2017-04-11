Ольга Бузова шокировала своим заявлением: "Тут надо сосать"

А все дело в том, что, когда ведущие шоу "Красавцы" на Love Radio предложили Бузовой поиграть в игру, в которой наказанием за неправильный ответ было бы употребление чупа-чупса, Ольга сначала расстроено призналась, что не ест сладкое, а после воодушевленно произнесла:
"Тут надо сосать!".
Было видно, что этот процесс Бузовой явно не душе.
А как эпично ведущая Дом-2 справлялась с заданием, в котором надо было по слогам произнести слово "расчувствовавшаяся" - это надо видеть!
Что и предлагаю Вам сделать чуть ниже: