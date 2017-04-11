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Ольга Бузова шокировала своим заявлением: "Тут надо сосать"

Сегодня, 17:15
Откровенности и эпатажу Ольге Бузовой нет предела.

Ольга Бузова шокировала своим заявлением: "Тут надо сосать"

В очередной раз девушка доказала это, приехав на радио. Ольга Бузова заявила, что "тут надо сосать".

А все дело в том, что, когда ведущие шоу "Красавцы" на Love Radio предложили Бузовой поиграть в игру, в которой наказанием за неправильный ответ было бы употребление чупа-чупса, Ольга сначала расстроено призналась, что не ест сладкое, а после воодушевленно произнесла:

"Тут надо сосать!".

Было видно, что этот процесс Бузовой явно не душе.

Ольга Бузова шокировала своим заявлением: "Тут надо сосать"


Ольга Бузова шокировала своим заявлением: "Тут надо сосать"


А как эпично ведущая Дом-2 справлялась с заданием, в котором надо было по слогам произнести слово "расчувствовавшаяся" - это надо видеть!

Ольга Бузова шокировала своим заявлением: "Тут надо сосать"


Что и предлагаю Вам сделать чуть ниже:


← Анна Шульгина восхитила телом в бикин...

Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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Ольга Бузова шокировала своим заявлением: "Тут надо сосать" Откровенности и эпатажу Ольге Бузовой нет предела.
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