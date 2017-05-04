Ольга Бузова рассказала о нападках в школе и тернистом пути к славе

Ольга Бузова уверенно прокладывает себе дорогу к вершинам российского шоубизнеса, однако на пути к славе она сталкивалась с множеством препятствий, которые начались уже в школьные годы. У неё были сложные отношения с директором школы - женщина постоянно грозилась исключить юную Олю, хотя причин для этого, по словам Бузовой, не было никаких - ведь она была отличницей.Трудности продолжились уже на скандальном проекте "Дом-2", где её поначалу никто не воспринимал всерьез. Ей постоянно угрожал вылет из шоу, но зрители были на её стороне и спасали будущую телеведущую.