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Дана Борисова не хочет возвращаться в Россию

Вчера, 20:43
Телеведущая Дана Борисова хочет остаться жить в Таиланде.

Дана Борисова не хочет возвращаться в Россию
Известная ведущая Дана Борисова буквально за несколько месяцев превратилась в самую скандальную персону, состояние здоровья и личную жизнь которой обсуждают как на телевидении, так и в сети. Напомним, что в настоящее время Борисова проходит реабилитационный курс после лечения от наркозависимости в Таиланде. По сообщениям многих изданий, экзотическая страна настолько понравилась Дане, что она уже сейчас задумалась о ней, как о месте постоянного проживания.

Дана Борисова не хочет возвращаться в Россию


Дана Борисова не хочет возвращаться в Россию


Также сообщается, что телеведущая планирует открыть свою сеть клиник. Что же касается дочери звезды, которая сейчас живет со своим отцом, девочка сможет прилетать к маме в гости.

Дана Борисова не хочет возвращаться в Россию

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 4 056
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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