Дана Борисова не хочет возвращаться в Россию

Известная ведущая Дана Борисова буквально за несколько месяцев превратилась в самую скандальную персону, состояние здоровья и личную жизнь которой обсуждают как на телевидении, так и в сети. Напомним, что в настоящее время Борисова проходит реабилитационный курс после лечения от наркозависимости в Таиланде. По сообщениям многих изданий, экзотическая страна настолько понравилась Дане, что она уже сейчас задумалась о ней, как о месте постоянного проживания.Также сообщается, что телеведущая планирует открыть свою сеть клиник. Что же касается дочери звезды, которая сейчас живет со своим отцом, девочка сможет прилетать к маме в гости.