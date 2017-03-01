Также сообщается, что телеведущая планирует открыть свою сеть клиник. Что же касается дочери звезды, которая сейчас живет со своим отцом, девочка сможет прилетать к маме в гости.
Дана Борисова не хочет возвращаться в Россию
Вчера, 20:43
Телеведущая Дана Борисова хочет остаться жить в Таиланде.
Известная ведущая Дана Борисова буквально за несколько месяцев превратилась в самую скандальную персону, состояние здоровья и личную жизнь которой обсуждают как на телевидении, так и в сети. Напомним, что в настоящее время Борисова проходит реабилитационный курс после лечения от наркозависимости в Таиланде. По сообщениям многих изданий, экзотическая страна настолько понравилась Дане, что она уже сейчас задумалась о ней, как о месте постоянного проживания.
Также сообщается, что телеведущая планирует открыть свою сеть клиник. Что же касается дочери звезды, которая сейчас живет со своим отцом, девочка сможет прилетать к маме в гости.
Также сообщается, что телеведущая планирует открыть свою сеть клиник. Что же касается дочери звезды, которая сейчас живет со своим отцом, девочка сможет прилетать к маме в гости.
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Ключевые слова: Дана Борисова
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Количество просмотров: 4 056
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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