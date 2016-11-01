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Анджелина Джоли поведала о жизни без Брэда Питта

Вчера, 21:46
Голливудская звезда Анджелина Джоли рассказала о жизни вне брака и воспитании детей.

Анджелина Джоли поведала о жизни без Брэда Питта
После нескольких месяцев громкого развода, Анджелина Джоли и Брэд Питт всё же согласовали совместное воспитание детей - они будут жить с Энджи, а Брэд сможет навещать их в любое время и участвовать в их воспитании. Напомним, что у пары шестеро детей: трое родных и трое приемных.

Анджелина Джоли поведала о жизни без Брэда Питта


Анджелина Джоли поведала о жизни без Брэда Питта


"Это величайший дар и ответственность. Это значит жить в соответствии со своими ценностями и подавать пример. Стараюсь сформировать у детей широкий взгляд на мир. Самое главное, что может сделать любой родитель, это слушать своего ребенка. У меня жизнерадостные дети, но они дети, поэтому без помощи им трудно разобраться в жизни. А еще они нуждаются в том, что необходимо каждому из нас - это защита и любовь" - рассказывает Джоли в интервью изданию Elle.

Анджелина Джоли поведала о жизни без Брэда Питта


Кроме того, актриса поделилась мыслями о своей любимой матери. Маршелин Бертран умерла в 2007 году в возрасте 56 лет от рака. Джоли очень тяжело переживала эту потерю. "Я отдала бы всё, лишь бы она сейчас была со мной. Мама, также, как и я, прошла через сложный развод. Она была бы чудесной бабушкой. Иногда я мысленно разговариваю с ней и представляю, какие советы она могла бы мне дать" - говорит Анджелина.

Анджелина Джоли поведала о жизни без Брэда Питта


Анджелина Джоли поведала о жизни без Брэда Питта


Анджелина Джоли поведала о жизни без Брэда Питта

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Брэд Питт

Количество просмотров: 260
Автор: Katarina

Автор фото: vk.com, daily mail

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