Анджелина Джоли поведала о жизни без Брэда Питта

После нескольких месяцев громкого развода, Анджелина Джоли и Брэд Питт всё же согласовали совместное воспитание детей - они будут жить с Энджи, а Брэд сможет навещать их в любое время и участвовать в их воспитании. Напомним, что у пары шестеро детей: трое родных и трое приемных."Это величайший дар и ответственность. Это значит жить в соответствии со своими ценностями и подавать пример. Стараюсь сформировать у детей широкий взгляд на мир. Самое главное, что может сделать любой родитель, это слушать своего ребенка. У меня жизнерадостные дети, но они дети, поэтому без помощи им трудно разобраться в жизни. А еще они нуждаются в том, что необходимо каждому из нас - это защита и любовь" - рассказывает Джоли в интервью изданию Elle.Кроме того, актриса поделилась мыслями о своей любимой матери. Маршелин Бертран умерла в 2007 году в возрасте 56 лет от рака. Джоли очень тяжело переживала эту потерю. "Я отдала бы всё, лишь бы она сейчас была со мной. Мама, также, как и я, прошла через сложный развод. Она была бы чудесной бабушкой. Иногда я мысленно разговариваю с ней и представляю, какие советы она могла бы мне дать" - говорит Анджелина.