Юлия Началова перенесла тяжелый удар

Пара встречалась не мало, целых шесть лет, но все таки молодые люди приняли решение расстаться.Мама Началовой рассказала, что тот период был очень тяжелым для ее дочери.«Юля переживала. У всех бывают депрессии. Но ничего – жизнь продолжается. Сейчас уже все нормально. Мы давали ей советы, пытались приободрить, но при этом старались активно не лезть. Она – взрослый человек. Сама понимает, что к чему и как себя держать. Да, случилась неприятная история. Но они – нормальные, хорошие ребята. Ну не сложилось по каким-то причинам. Это жизнь», - сообщила женщина.Похоже все закончилось по причине того, что Фролов играет за хоккейную команду другого города, и его часто не было в Москве.