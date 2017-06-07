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Юлия Началова перенесла тяжелый удар

Сегодня, 12:12
В прошлом году стало известно о расставании известной исполнительницы Юлии Началовой со второй половинкой, хоккеистом Александром Фроловым.

Юлия Началова перенесла тяжелый удар
Пара встречалась не мало, целых шесть лет, но все таки молодые люди приняли решение расстаться.

Юлия Началова перенесла тяжелый удар


Мама Началовой рассказала, что тот период был очень тяжелым для ее дочери.

Юлия Началова перенесла тяжелый удар


«Юля переживала. У всех бывают депрессии. Но ничего – жизнь продолжается. Сейчас уже все нормально. Мы давали ей советы, пытались приободрить, но при этом старались активно не лезть. Она – взрослый человек. Сама понимает, что к чему и как себя держать. Да, случилась неприятная история. Но они – нормальные, хорошие ребята. Ну не сложилось по каким-то причинам. Это жизнь», - сообщила женщина.

Похоже все закончилось по причине того, что Фролов играет за хоккейную команду другого города, и его часто не было в Москве.

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Ключевые слова: Юлия Началова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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