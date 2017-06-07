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Дарья Канануха поделилась мнением об итогах шоу "Холостяк"

Сегодня, 14:34
Наконец-то в минувшие выходные фанаты узнали о том, кто же приглянулся актеру Илье Глинникову.

Дарья Канануха поделилась мнением об итогах шоу "Холостяк"
В финале телепроекта "Холостяк" Илья остановил свой выбор на участнице Екатерине Никулиной, хотя многие пророчили победу Мадине Тамовой.

Победительница предыдущего сезона "Холостяка" Дарья Канануха поделилась своим мнением об итогах шоу.

Дарья Канануха поделилась мнением об итогах шоу "Холостяк"


«Следом скачет Катя с сюрпризом «лучше б просто у камина посидели». Ну, очень забавный коллапс, однако с самого начала было видно, что она вызывает у холостяка больше эмоций, чем все девчата вместе взятые. И вот время выбора, очень достойные слова Мадине, так честно и искренне. Но явно обидел девчонку до глубины души, не ожидала она. Кавказские корни взыграли и отсюда такая реакция. Огромное уважение за такую выдержку. Я бы там изревелась вся.

Дарья Канануха поделилась мнением об итогах шоу "Холостяк"


Катя молодец! Дожала парня! Красивые слова, правильная тактика и к тому же, надо признать, Екатерина очень хороша собой! Теперь тебе огромного терпения и сил выдержать весь негатив хейтеров и мадам, которые лучше холостяка знают, кого ему надо было выбрать. Держись!» - поведала Канануха.

Смогут ли сохранить свои отношения вне проекта Илья и Екатерина, узнаем через какое-то время.

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Ключевые слова: Илья Глинников, Дарья Канануха, Холостяк, Екатерина Никулина

Количество просмотров: 6 812
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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