Дарья Канануха поделилась мнением об итогах шоу "Холостяк"

В финале телепроекта "Холостяк" Илья остановил свой выбор на участнице Екатерине Никулиной, хотя многие пророчили победу Мадине Тамовой.Победительница предыдущего сезона "Холостяка" Дарья Канануха поделилась своим мнением об итогах шоу.«Следом скачет Катя с сюрпризом «лучше б просто у камина посидели». Ну, очень забавный коллапс, однако с самого начала было видно, что она вызывает у холостяка больше эмоций, чем все девчата вместе взятые. И вот время выбора, очень достойные слова Мадине, так честно и искренне. Но явно обидел девчонку до глубины души, не ожидала она. Кавказские корни взыграли и отсюда такая реакция. Огромное уважение за такую выдержку. Я бы там изревелась вся.Катя молодец! Дожала парня! Красивые слова, правильная тактика и к тому же, надо признать, Екатерина очень хороша собой! Теперь тебе огромного терпения и сил выдержать весь негатив хейтеров и мадам, которые лучше холостяка знают, кого ему надо было выбрать. Держись!» - поведала Канануха.Смогут ли сохранить свои отношения вне проекта Илья и Екатерина, узнаем через какое-то время.