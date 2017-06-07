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Макс Барских попал на больничную койку

Сегодня, 15:17
Известный певец Макс Барских популярен также далеко за пределами нашей страны.

Макс Барских попал на больничную койку
На днях певец должен был дать концерт в Мелле, в немецком городе, но так туда и не попал. В аэропорту Макс почувствовал себя плохо и даже упал в обморок.

Поэтому было принято решение о его срочной госпитализации.

Макс Барских попал на больничную койку


«Случается так, что наши планы рушатся: я с большим сожалением пишу этот пост и говорю, что концерт в городе Мелле, Германия, не состоится по состоянию моего здоровья. Практически каждый день на протяжении месяца мы обменивались энергиями на концертах, но иногда силы уходят, и нужно сделать короткую паузу, чтобы поднакопить их и двигаться дальше.

Макс Барских попал на больничную койку


Я и моя команда сделает все зависящее от нас, чтобы концерт в городе Мелле состоялся до конца этого года. Что касается остальных выступлений и сольных концертов – они состоятся согласно афишам в ваших городах! Через пару дней я буду в строю и снова смогу разделить с вами свою любовь и музыку», - успокоил артист фанатов.

Конечно стоит более серьезно относиться к своему здоровью и иногда отдыхать.

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Ключевые слова: Макс Барских

Количество просмотров: 1 898
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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