Макс Барских попал на больничную койку

На днях певец должен был дать концерт в Мелле, в немецком городе, но так туда и не попал. В аэропорту Макс почувствовал себя плохо и даже упал в обморок.Поэтому было принято решение о его срочной госпитализации.«Случается так, что наши планы рушатся: я с большим сожалением пишу этот пост и говорю, что концерт в городе Мелле, Германия, не состоится по состоянию моего здоровья. Практически каждый день на протяжении месяца мы обменивались энергиями на концертах, но иногда силы уходят, и нужно сделать короткую паузу, чтобы поднакопить их и двигаться дальше.Я и моя команда сделает все зависящее от нас, чтобы концерт в городе Мелле состоялся до конца этого года. Что касается остальных выступлений и сольных концертов – они состоятся согласно афишам в ваших городах! Через пару дней я буду в строю и снова смогу разделить с вами свою любовь и музыку», - успокоил артист фанатов.Конечно стоит более серьезно относиться к своему здоровью и иногда отдыхать.