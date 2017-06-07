Бари Алибасов сыграет свадьбу в седьмой раз

Около четырех лет назад состоялась свадьба Бари с бывшей помощницей Викторией Максимовой. В прошлом году супруги стали родителями очаровательного мальчика.Но через какое-то время Алибасов испытал шок, узнав о том, что он не является биологическим отцом мальчика, и принял решение развестись.Звездный нумеролог Клара Кузденбаева сделала прогноз на будущее звезды, изучив его дату рождения.«Его проблема в том, что ему не хватает энергии, именно поэтому он был женат шесть раз - Бари постоянно находится в поиске новых источников энергии. Как только он чувствует, что находящийся рядом с ним человек больше не «подпитывает» его, у него портится настроение, начинает скандалить… Поэтому, вполне возможно, Алибасова ждет еще один брак - продюсеру вскоре потребуется «свежая кровь», - сообщила Клара.Надеемся, что прогноз окажется правдивым, и Бари обретет свое счастье.