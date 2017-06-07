Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Бари Алибасов сыграет свадьбу в седьмой раз

Сегодня, 15:29
Вчера, 6 июня, принимал поздравления в честь дня рождения известный продюсер Бари Алибасов.

Бари Алибасов сыграет свадьбу в седьмой раз
Около четырех лет назад состоялась свадьба Бари с бывшей помощницей Викторией Максимовой. В прошлом году супруги стали родителями очаровательного мальчика.

Но через какое-то время Алибасов испытал шок, узнав о том, что он не является биологическим отцом мальчика, и принял решение развестись.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева сделала прогноз на будущее звезды, изучив его дату рождения.

Бари Алибасов сыграет свадьбу в седьмой раз


«Его проблема в том, что ему не хватает энергии, именно поэтому он был женат шесть раз - Бари постоянно находится в поиске новых источников энергии. Как только он чувствует, что находящийся рядом с ним человек больше не «подпитывает» его, у него портится настроение, начинает скандалить… Поэтому, вполне возможно, Алибасова ждет еще один брак - продюсеру вскоре потребуется «свежая кровь», - сообщила Клара.

Надеемся, что прогноз окажется правдивым, и Бари обретет свое счастье.

← Макс Барских попал на больничную койк... Кристина Орбакайте наслаждается отды... →

Ключевые слова: Бари Алибасов

Количество просмотров: 9 269
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Бари Алибасов в деталях помнит знакомство с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Виктория Дайнеко раздумывает о том, чтобы вернуться к Алексею Воробьеву
Дышу я – клип группы На-На
Бари Алибасов
Самое популярное за неделю
Комментарии



Саша Артемова и Евгений Кузин собираются пожениться в Греции Фанаты главной телестройки страны считают пару участников Евгения Кузина и Саши Артемовой одной из самых крепких на проекте.
Кристина Орбакайте наслаждается отдыхом в Майами Пару дней назад знаменитая певица Кристина Орбакайте улетела в США.
Бари Алибасов сыграет свадьбу в седьмой раз Вчера, 6 июня, принимал поздравления в честь дня рождения известный продюсер Бари Алибасов.
Макс Барских попал на больничную койку Известный певец Макс Барских популярен также далеко за пределами нашей страны.
Испанцы сбежали с пляжа из-за вида голой груди 50-летней Натальи Штурм На что только не способны женщины, чтобы о них помнили, например, 50-летняя Наталья Штурм выложила снимок топлесс, прикрыв соски лишь смайликами, через которые всё равно видны все "детали".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.