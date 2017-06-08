Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Кирилл Андреев признался в том, как он пострадал в результате кризиса

Сегодня, 11:25
Некоторое время назад участник знаменитой группы "Иванушки International" Кирилл Андреев дал откровенное интервью.

Кирилл Андреев признался в том, как он пострадал в результате кризиса
В ходе беседы была затронута финансовая тема, и Кирилл признался, что часто пользуется услугами банков, чаще всего пластиковыми картами.

Андреев вспомнил о том, как на нем отразился финансовый кризис.

Кирилл Андреев признался в том, как он пострадал в результате кризиса


«Года четыре назад я поменял однокомнатную квартиру в Москве, где жила моя мама, которой, к сожалению, уже нет, на «трешку» в Турции. Море – в полутора километрах от дома, жилой комплекс – просто потрясающий… Но покупал я эти апартаменты «по старому курсу», а сейчас эта недвижимость упала в цене. Теперь она стоит половину тех денег, которые я заплатил. Обидно, конечно», – поделился певец.

Стоит напомнить, что в 2014 году группа отметила 20-летний юбилей, а сейчас Кирилл также начал заниматься сольным творчеством.

← Фотография Егора Холявина без одежды ... Гавр поведал о досуге своей семьи →

Ключевые слова: Кирилл Андреев

Количество просмотров: 3 328
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Валерий Леонтьев пострадал от собственных шуток
Аркадий Укупник пострадал от злодеяний мошенника
Александр Петров
Бригада С
Самое популярное за неделю
Комментарии



Ольга Бузова завидует девушкам Поклонники реалити-шоу "Дом-2" восхищаются внешним видом Ольги Бузовой.
Дмитрий Хворостовский откровенно рассказал о борьбе с раком Два года назад известному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому поставили страшный диагноз - рак головного мозга.
Максим Киселев сыграл свадьбу В апреле было объявлено о том, что в скором времени звезда КВН Максим Киселев планирует сыграть свадьбу со своей избранницей Марией Цыганковой.
Хоккеист Александр Радулов и его супруга решили развестись через год после свадьбы На днях общественность шокировала новость о расставании супругов, популярного хоккеиста Александра Радулова и чемпионки Олимпийских игр-2012 Дарьи Дмитриевой.
Елена Лядова оказывает помощь больному ребенку Известная актриса Елена Лядова совершила поистине благородный поступок, спасая жизнь мальчика из Жуковского.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.