Кирилл Андреев признался в том, как он пострадал в результате кризиса

В ходе беседы была затронута финансовая тема, и Кирилл признался, что часто пользуется услугами банков, чаще всего пластиковыми картами.Андреев вспомнил о том, как на нем отразился финансовый кризис.«Года четыре назад я поменял однокомнатную квартиру в Москве, где жила моя мама, которой, к сожалению, уже нет, на «трешку» в Турции. Море – в полутора километрах от дома, жилой комплекс – просто потрясающий… Но покупал я эти апартаменты «по старому курсу», а сейчас эта недвижимость упала в цене. Теперь она стоит половину тех денег, которые я заплатил. Обидно, конечно», – поделился певец.Стоит напомнить, что в 2014 году группа отметила 20-летний юбилей, а сейчас Кирилл также начал заниматься сольным творчеством.