Гавр поведал о досуге своей семьи

34-летний Гавриил воспитывает со своей любимой супругой двоих замечательных детей, сына и дочь. Недавно Гавр поведал о том, чем занята его семья в свободное время.«Как все нормальные работающие мужики, я стараюсь дома отвлекаться от всех рабочих процессов. Мы ходим в кино, театры, гуляем в парках, путешествуем вместе, конечно, если получается. С сыном втайне от мамы играем в «Майнкрафт», с дочерью втайне от сына смотрим сериалы, с женой втайне от детей ходим в кино. Но вместе мы много чего делаем доброго и хорошего! Я стараюсь быть для детей больше примером, нежели нравоучительным, нудным, читающим нотации батей», – поделился Гордеев.Стоит напомнить, что в 2016 году семейной жизни супругов исполнилось 13 лет.