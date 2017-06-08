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Гавр поведал о досуге своей семьи

Сегодня, 11:51
Популярный шоумен Гавриил Гордеев, известный под именем Гавр, полюбился зрителям после участия в шоу Comedy Club.

Гавр поведал о досуге своей семьи
34-летний Гавриил воспитывает со своей любимой супругой двоих замечательных детей, сына и дочь. Недавно Гавр поведал о том, чем занята его семья в свободное время.

Гавр поведал о досуге своей семьи


«Как все нормальные работающие мужики, я стараюсь дома отвлекаться от всех рабочих процессов. Мы ходим в кино, театры, гуляем в парках, путешествуем вместе, конечно, если получается. С сыном втайне от мамы играем в «Майнкрафт», с дочерью втайне от сына смотрим сериалы, с женой втайне от детей ходим в кино. Но вместе мы много чего делаем доброго и хорошего! Я стараюсь быть для детей больше примером, нежели нравоучительным, нудным, читающим нотации батей», – поделился Гордеев.

Гавр поведал о досуге своей семьи


Стоит напомнить, что в 2016 году семейной жизни супругов исполнилось 13 лет.

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Ключевые слова: Гавр

Количество просмотров: 1 534
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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