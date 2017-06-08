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Дмитрий Хворостовский откровенно рассказал о борьбе с раком

Сегодня, 13:56
Два года назад известному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому поставили страшный диагноз - рак головного мозга.

Дмитрий Хворостовский откровенно рассказал о борьбе с раком
На протяжении всего этого времени Дмитрий пытается победить болезнь, проходя курсы химиотерапии и посещая врачей.

Певец поведал о том, что прошлый год выдался для него нелегким. В конце года у него было серьезное заболевание - воспаление легких, не позволявшее ему петь.

Дмитрий Хворостовский откровенно рассказал о борьбе с раком


«Я пережил серьезный кризис. Тогда я даже родителям категорически не разрешал приезжать, потому что видеть меня в таком состоянии нельзя никому, кроме супруги. Моя Флоранс ко мне ездила постоянно. Я уже концертирую, но процесс восстановления после этой истории еще не закончен. Мне нужно еще набраться терпения на несколько месяцев», - рассказал знаменитость.

Желаю Дмитрию победить страшное заболевание.

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Ключевые слова: Дмитрий Хворостовский

Количество просмотров: 143
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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