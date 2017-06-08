Дмитрий Хворостовский откровенно рассказал о борьбе с раком

На протяжении всего этого времени Дмитрий пытается победить болезнь, проходя курсы химиотерапии и посещая врачей.Певец поведал о том, что прошлый год выдался для него нелегким. В конце года у него было серьезное заболевание - воспаление легких, не позволявшее ему петь.«Я пережил серьезный кризис. Тогда я даже родителям категорически не разрешал приезжать, потому что видеть меня в таком состоянии нельзя никому, кроме супруги. Моя Флоранс ко мне ездила постоянно. Я уже концертирую, но процесс восстановления после этой истории еще не закончен. Мне нужно еще набраться терпения на несколько месяцев», - рассказал знаменитость.Желаю Дмитрию победить страшное заболевание.