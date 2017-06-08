Ольга Бузова завидует девушкам

Ольга имеет стройную фигуру, плоский живот, тонкую талию, в любом наряде она выглядит просто потрясающе.Но Бузова признается, что поддерживать себя в такой форме ей не особо легко, приходится частенько отказываться от любимых блюд.Звезда делится, что испытывает зависть тем девушкам, которые могут позволить все и при этом не полнеть.«Честно, завидую тем девчонкам, которые со спокойной совестью уминают спагетти, пиццу и остаются худыми. Мне же приходится себя ограничивать в еде. Все, что сейчас есть у меня, — это годы тренировок», - сообщила Ольга.Напомним, что в последнее время Бузова набирает популярность в качестве сольной певицы.