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Ольга Бузова завидует девушкам

Сегодня, 14:12
Поклонники реалити-шоу "Дом-2" восхищаются внешним видом Ольги Бузовой.

Ольга Бузова завидует девушкам
Ольга имеет стройную фигуру, плоский живот, тонкую талию, в любом наряде она выглядит просто потрясающе.

Но Бузова признается, что поддерживать себя в такой форме ей не особо легко, приходится частенько отказываться от любимых блюд.

Звезда делится, что испытывает зависть тем девушкам, которые могут позволить все и при этом не полнеть.

Ольга Бузова завидует девушкам


«Честно, завидую тем девчонкам, которые со спокойной совестью уминают спагетти, пиццу и остаются худыми. Мне же приходится себя ограничивать в еде. Все, что сейчас есть у меня, — это годы тренировок», - сообщила Ольга.

Напомним, что в последнее время Бузова набирает популярность в качестве сольной певицы.

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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