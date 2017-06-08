Шакира рассказала о женихе и любимых наследниках

Некоторое время назад Шакира дала откровенное интервью и ответила на вопросы журналистов. Певица рассказала о том, какими растут ее сыновья, Милан и Саша.«Я мама-тигрица. Я трачу много времени и энергии на то, чтобы быть уверенной — мои дети активно развивают свои познавательные, творческие и поведенческие навыки. Я ко всему в своей жизни отношусь с большой страстью, так что когда материнство стало моей основной работой, я начала вкладывать в эту часть жизни очень много сил. Это прекрасное, восхитительное, вдохновляющее занятие, но в то же время очень изнуряющее», - делится звезда.Стоит отметить, что молодые люди вместе уже с 2011 года и смогли сохранить искренность в своих отношениях.