Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Шакира рассказала о женихе и любимых наследниках

Сегодня, 16:46
На протяжении нескольких лет известная певица Шакира ушла в тень, она практически не выходит в свет и не выпускает новых песен.

Шакира рассказала о женихе и любимых наследниках
Некоторое время назад Шакира дала откровенное интервью и ответила на вопросы журналистов. Певица рассказала о том, какими растут ее сыновья, Милан и Саша.

Шакира рассказала о женихе и любимых наследниках


«Я мама-тигрица. Я трачу много времени и энергии на то, чтобы быть уверенной — мои дети активно развивают свои познавательные, творческие и поведенческие навыки. Я ко всему в своей жизни отношусь с большой страстью, так что когда материнство стало моей основной работой, я начала вкладывать в эту часть жизни очень много сил. Это прекрасное, восхитительное, вдохновляющее занятие, но в то же время очень изнуряющее», - делится звезда.

Шакира рассказала о женихе и любимых наследниках


Стоит отметить, что молодые люди вместе уже с 2011 года и смогли сохранить искренность в своих отношениях.

← Хью Джекман поделился секретом 21-летн...

Ключевые слова: Шакира

Количество просмотров: 3 367
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Саша Зверева огорчена поведением отца своих детей
Шакира выложила в сеть фото повзрослевшего сына
Дженнифер Гарнер рассказала о разводе с Беном Аффлеком и о скандальной истории с няней
Шакира попала под вспышки камер в аэропорту
Самое популярное за неделю
Комментарии



Шакира рассказала о женихе и любимых наследниках На протяжении нескольких лет известная певица Шакира ушла в тень, она практически не выходит в свет и не выпускает новых песен.
Хью Джекман поделился секретом 21-летнего брака Вот уже на протяжении 21 года знаменитый актер Хью Джекман счастлив с женой Деборрой.
Ирина Муромцева возмущена поведением экс-супруга В семье известной ведущей Первого канала Ирины Муромцевой подрастают две дочки, Любаша и Саша.
Ольга Бузова завидует девушкам Поклонники реалити-шоу "Дом-2" восхищаются внешним видом Ольги Бузовой.
Дмитрий Хворостовский откровенно рассказал о борьбе с раком Два года назад известному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому поставили страшный диагноз - рак головного мозга.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.