Организаторы церемонии уже сообщили, что на торжественной дорожке будет присутствовать бригада врачей, чтобы в любой момент оказать помощь звезде.
Лера Кудрявцева готовится к премии МУЗ-ТВ под наблюдением медиков
Вчера, 21:05
Телеведущую Леру Кудрявцеву настиг приступ острой боли.
Популярная ведущая Лера Кудрявцева уже несколько месяцев страдает от сильной боли, вызванной острым защемлением седалищного нерва. Эта крайне неприятная болезнь способна доставить массу неудобств, а её лечение требует курсовой терапии. Курс Кудрявцевой был пройден, и казалось, что недуг отступил. Но ненадолго - боль настигла Леру всего за один день до начала юбилейной премии МУЗ-ТВ, где она, по традиции, должна стать одной из ведущих.
Организаторы церемонии уже сообщили, что на торжественной дорожке будет присутствовать бригада врачей, чтобы в любой момент оказать помощь звезде.
Организаторы церемонии уже сообщили, что на торжественной дорожке будет присутствовать бригада врачей, чтобы в любой момент оказать помощь звезде.
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Ключевые слова: Лера Кудрявцева
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Количество просмотров: 28 535
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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Лера Кудрявцева готовится к премии МУЗ-ТВ под наблюдением медиков Телеведущую Леру Кудрявцеву настиг приступ острой боли.
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