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Лера Кудрявцева готовится к премии МУЗ-ТВ под наблюдением медиков

Вчера, 21:05
Телеведущую Леру Кудрявцеву настиг приступ острой боли.

Лера Кудрявцева готовится к премии МУЗ-ТВ под наблюдением медиков
Популярная ведущая Лера Кудрявцева уже несколько месяцев страдает от сильной боли, вызванной острым защемлением седалищного нерва. Эта крайне неприятная болезнь способна доставить массу неудобств, а её лечение требует курсовой терапии. Курс Кудрявцевой был пройден, и казалось, что недуг отступил. Но ненадолго - боль настигла Леру всего за один день до начала юбилейной премии МУЗ-ТВ, где она, по традиции, должна стать одной из ведущих.

Лера Кудрявцева готовится к премии МУЗ-ТВ под наблюдением медиков


Лера Кудрявцева готовится к премии МУЗ-ТВ под наблюдением медиков


Организаторы церемонии уже сообщили, что на торжественной дорожке будет присутствовать бригада врачей, чтобы в любой момент оказать помощь звезде.

Лера Кудрявцева готовится к премии МУЗ-ТВ под наблюдением медиков

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Ключевые слова: Лера Кудрявцева

Количество просмотров: 28 535
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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