Лера Кудрявцева готовится к премии МУЗ-ТВ под наблюдением медиков

Популярная ведущая Лера Кудрявцева уже несколько месяцев страдает от сильной боли, вызванной острым защемлением седалищного нерва. Эта крайне неприятная болезнь способна доставить массу неудобств, а её лечение требует курсовой терапии. Курс Кудрявцевой был пройден, и казалось, что недуг отступил. Но ненадолго - боль настигла Леру всего за один день до начала юбилейной премии МУЗ-ТВ, где она, по традиции, должна стать одной из ведущих.Организаторы церемонии уже сообщили, что на торжественной дорожке будет присутствовать бригада врачей, чтобы в любой момент оказать помощь звезде.