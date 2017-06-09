Лолиту больше нельзя услышать на волнах Русского радио

Артистка продолжает записывать новые композиции на радость преданным поклонникам.Недавно же Милявская узнала неприятную новость: ее песни больше не ставят на "Русском радио". Лолита считает, что причиной этого является то, что она посетила премию "Звуковая дорожка", организатором которой является Артур Гаспарян. Он в свою очередь нелестно высказался о руководстве "Русской Медиагруппы".«У меня нет претензий. Я любила и люблю «Русское», сделанное Сергеем Архиповым и Сергеем Кожевниковым. У меня 11 граммофонов честно заслуженных. Желаю этому радио всего самого хорошего. Совершенно искренне», - поведала певица фанатам.Отметим, что схожая ситуация случилась и с популярной певицей Валерией.