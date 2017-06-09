Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Лолиту больше нельзя услышать на волнах Русского радио

Сегодня, 17:17
Вот уже на протяжении более 20 лет Лолита Милявская радует поклонников своим творчеством.

Лолиту больше нельзя услышать на волнах Русского радио
Артистка продолжает записывать новые композиции на радость преданным поклонникам.

Недавно же Милявская узнала неприятную новость: ее песни больше не ставят на "Русском радио". Лолита считает, что причиной этого является то, что она посетила премию "Звуковая дорожка", организатором которой является Артур Гаспарян. Он в свою очередь нелестно высказался о руководстве "Русской Медиагруппы".

Лолиту больше нельзя услышать на волнах Русского радио


«У меня нет претензий. Я любила и люблю «Русское», сделанное Сергеем Архиповым и Сергеем Кожевниковым. У меня 11 граммофонов честно заслуженных. Желаю этому радио всего самого хорошего. Совершенно искренне», - поведала певица фанатам.

Отметим, что схожая ситуация случилась и с популярной певицей Валерией.

← Рианна поработала учителем математик... Гоша Куценко снова стал папой →

Ключевые слова: Лолита Милявская

Количество просмотров: 4 511
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Лолита пропустит выпускной дочери
Лолита Милявская ответила на слухи о диагнозе дочки
Лолита Милявская шокировала своей фотографией на Юбилее "Тодес"
Лолита Милявская честно рассказала поклонникам о своих пластических операциях
Самое популярное за неделю
Комментарии



Яна Рудковская устроила пышный девичник перед венчанием с Евгением Плющенко После почти 8 лет брака продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко решили обвенчаться.
Гоша Куценко снова стал папой Актер Гоша Куценко принимает поздравления с прибавлением в семье.
Лолиту больше нельзя услышать на волнах Русского радио Вот уже на протяжении более 20 лет Лолита Милявская радует поклонников своим творчеством.
Рианна поработала учителем математики в Африке Несколько дней назад известная певица Рианна опубликовала снимок, который был снят в январе этого года.
Хайди Клум объяснила, почему начала часто обнажаться перед камерой Знаменитая модель Хайди Клум часто выкладывает в своем Инстаграм снимки с новых фотосессий.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.