Яна Рудковская устроила пышный девичник перед венчанием с Евгением Плющенко

Обычно девичник, или мальчишник, организуется непосредственно перед свадьбой, но у Яны Рудковской, похоже, своё мнение на этот счет. Её вечеринка прошла в бутике легендарного модного дома Dior. Для торжества Рудковская выбрала легкое струящееся платье с растительным принтом."Спасибо компании @dior за невероятно красивый мой вчерашний вечер, спасибо моим всем девочкам, за то что они были рядом! Лидочка @lidseventhouse, ты сделала как всегда невероятно красивый мир пионов и орхидей вокруг нас)" - подписала Яна снимки в своём блоге. Кроме того продюсер заявила, что её подружками на венчании Елена Перминова и Наталья Якимчик.