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Яна Рудковская устроила пышный девичник перед венчанием с Евгением Плющенко

Сегодня, 18:02
После почти 8 лет брака продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко решили обвенчаться.

Яна Рудковская устроила пышный девичник перед венчанием с Евгением Плющенко
Обычно девичник, или мальчишник, организуется непосредственно перед свадьбой, но у Яны Рудковской, похоже, своё мнение на этот счет. Её вечеринка прошла в бутике легендарного модного дома Dior. Для торжества Рудковская выбрала легкое струящееся платье с растительным принтом.

Яна Рудковская устроила пышный девичник перед венчанием с Евгением Плющенко


Яна Рудковская устроила пышный девичник перед венчанием с Евгением Плющенко


"Спасибо компании @dior за невероятно красивый мой вчерашний вечер, спасибо моим всем девочкам, за то что они были рядом! Лидочка @lidseventhouse, ты сделала как всегда невероятно красивый мир пионов и орхидей вокруг нас)" - подписала Яна снимки в своём блоге. Кроме того продюсер заявила, что её подружками на венчании Елена Перминова и Наталья Якимчик.

Яна Рудковская устроила пышный девичник перед венчанием с Евгением Плющенко


Яна Рудковская устроила пышный девичник перед венчанием с Евгением Плющенко


Яна Рудковская устроила пышный девичник перед венчанием с Евгением Плющенко

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Ключевые слова: Яна Рудковская, Евгений Плющенко

Количество просмотров: 3 432
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Яна Рудковская устроила пышный девичник перед венчанием с Евгением Плющенко После почти 8 лет брака продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко решили обвенчаться.
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