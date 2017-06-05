"Спасибо компании @dior за невероятно красивый мой вчерашний вечер, спасибо моим всем девочкам, за то что они были рядом! Лидочка @lidseventhouse, ты сделала как всегда невероятно красивый мир пионов и орхидей вокруг нас)" - подписала Яна снимки в своём блоге. Кроме того продюсер заявила, что её подружками на венчании Елена Перминова и Наталья Якимчик.
Яна Рудковская устроила пышный девичник перед венчанием с Евгением Плющенко
Сегодня, 18:02
После почти 8 лет брака продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко решили обвенчаться.
Обычно девичник, или мальчишник, организуется непосредственно перед свадьбой, но у Яны Рудковской, похоже, своё мнение на этот счет. Её вечеринка прошла в бутике легендарного модного дома Dior. Для торжества Рудковская выбрала легкое струящееся платье с растительным принтом.
"Спасибо компании @dior за невероятно красивый мой вчерашний вечер, спасибо моим всем девочкам, за то что они были рядом! Лидочка @lidseventhouse, ты сделала как всегда невероятно красивый мир пионов и орхидей вокруг нас)" - подписала Яна снимки в своём блоге. Кроме того продюсер заявила, что её подружками на венчании Елена Перминова и Наталья Якимчик.
"Спасибо компании @dior за невероятно красивый мой вчерашний вечер, спасибо моим всем девочкам, за то что они были рядом! Лидочка @lidseventhouse, ты сделала как всегда невероятно красивый мир пионов и орхидей вокруг нас)" - подписала Яна снимки в своём блоге. Кроме того продюсер заявила, что её подружками на венчании Елена Перминова и Наталья Якимчик.
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Ключевые слова: Яна Рудковская, Евгений Плющенко
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Количество просмотров: 3 432
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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Яна Рудковская устроила пышный девичник перед венчанием с Евгением Плющенко После почти 8 лет брака продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко решили обвенчаться.
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