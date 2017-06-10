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Рита Дакота не изменила привычный образ жизни, даже узнав о беременности

Сегодня, 11:32
Неделю назад звездная чета, Влад Соколовский и Рита Дакота, обрадовали поклонников новостью об интересном положении.

Рита Дакота не изменила привычный образ жизни, даже узнав о беременности
Ребенок у супругов появится на свет осенью, пока же не известно о том, кто же будет у певцов.

Недавно Дакота поведала подписчикам о том, что даже новость о беременности - не причина отказываться от того, к чему ты привык.

Рита Дакота не изменила привычный образ жизни, даже узнав о беременности


«Предвосхищая вопросы: да, я ношу каблуки, поднимаю вверх руки, крашу волосы и ногти гель-лаком, пью вкусное дорогое вино по праздникам, ем карпаччо, которое всех возмутило, много летаю, занимаюсь сексом, танцую, смеюсь и живу, чего и вам желаю, мои прекрасные девочки! Ну, конечно, если ваш врач все вышеперечисленное вам разрешил, как мне», - делится Рита.

По признанию девушки, она испытывает страх перед предстоящими родами, боится, что не справится с материнством.

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Ключевые слова: Рита Дакота, Влад Соколовский

Количество просмотров: 9 438
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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