Рита Дакота не изменила привычный образ жизни, даже узнав о беременности

Ребенок у супругов появится на свет осенью, пока же не известно о том, кто же будет у певцов.Недавно Дакота поведала подписчикам о том, что даже новость о беременности - не причина отказываться от того, к чему ты привык.«Предвосхищая вопросы: да, я ношу каблуки, поднимаю вверх руки, крашу волосы и ногти гель-лаком, пью вкусное дорогое вино по праздникам, ем карпаччо, которое всех возмутило, много летаю, занимаюсь сексом, танцую, смеюсь и живу, чего и вам желаю, мои прекрасные девочки! Ну, конечно, если ваш врач все вышеперечисленное вам разрешил, как мне», - делится Рита.По признанию девушки, она испытывает страх перед предстоящими родами, боится, что не справится с материнством.