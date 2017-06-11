Рустам Солнцев ответил на критику Лены Миро в адрес его друзей

Теперь же под его раздачу попала известный блогер Лена Миро, которая периодически нелестно высказывается об участниках и ведущих шоу. Рустам решил заступиться за коллег и друзей и ответил Лене на ее высказывания.«Дорогая, я уже понял, что «Дом-2» - это дно, - обратился к Лене мужчина. - Но чем ты лучше участников шоу? Ты также руглива и склочна, одеваешься еще хуже, чем они… Чего стоят одни твои шортики по пысю… Я уже понял, что Бузова и Бородина в твоем версии - конченные женщины, но, заметь, что одна записывает популярные треки, рвущие хит-парады, а другая - мама двух прекрасных дочек. А что у тебя? Ты вообще ничего про себя не рассказываешь…Поговаривают, что ты живешь с каким-то вялым пенсионером, но это я так, к слову… И вообще, если у молодой женщины есть в жизни прекрасный секс, она никогда не будет кидаться на остальных, а будет доброй и миловидной, станет всех любить, в конце концов. Но это, повторяю, если в ее жизни есть качественный интим, а если он так себе, то тогда с женщиной происходит то, что мы наблюдаем, глядя на тебя. Но, конечно, я ни на что не намекаю… Люблю тебя, дорогая!»Рустам не перестает удивлять своими рассуждениями и высказываниями.