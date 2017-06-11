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Стефания Маликова получила массу критики за хвастовство

Вчера, 22:37
В этом году наследница известного певца Дмитрия Маликова Стефания оканчивают общеобразовательную школу.

Стефания Маликова получила массу критики за хвастовство
В данный момент проходят выпускные экзамены.

Недавно девушка решила поделиться с подписчиками радостью от полученной пятерки по базовой математике.

Стефания Маликова получила массу критики за хвастовство


«Мамочка! Моя счастливая. Когда узнала о моей «пятерке» по математике ЕГЭ, она была так рада, больше чем я. Вы бы видели это! И папа вместе с ней! Все-таки родители - это наше все. Можете говорить обо мне любые гадости, но о членах моей семьи никогда не позволю сказать ничего плохого», - поделилась Стефания.

Но поклонники посчитали, что неудивительно сдать базовую математику на "отлично", так как там даются элементарные вопросы.

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Ключевые слова: Стефания Маликова

Количество просмотров: 7 982
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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