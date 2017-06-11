Стефания Маликова получила массу критики за хвастовство

В данный момент проходят выпускные экзамены.Недавно девушка решила поделиться с подписчиками радостью от полученной пятерки по базовой математике.«Мамочка! Моя счастливая. Когда узнала о моей «пятерке» по математике ЕГЭ, она была так рада, больше чем я. Вы бы видели это! И папа вместе с ней! Все-таки родители - это наше все. Можете говорить обо мне любые гадости, но о членах моей семьи никогда не позволю сказать ничего плохого», - поделилась Стефания.Но поклонники посчитали, что неудивительно сдать базовую математику на "отлично", так как там даются элементарные вопросы.