Рустам Солнцев не пожалел денег маме на отдых

Солнцев часто устраивает ей заграничные поездки. и вот на днях они отправились на остров Барбадос, чтобы понежиться на берегу Карибского моря.Рустам признается, что за эту поездку он выложил кругленькую сумму.«Да, отдохнуть тут стоит недешево, - признается мужчина. - Но я не жалею - красота тут невероятная. Также меня не смущает, что путешествую я с мамой - мне с ней очень весело и она меня совсем не смущает, хотя друзья и знакомые каждый раз удивляются и крутят пальцем у виска, когда мы куда-то едем вдвоем. Мол, зачем тебе это надо? Лучше бы с кем-то близким полетел… А мне с мамой по кайфу, я очень рад видеть, как родная отдыхает. Она меня вырастила, я перед ней в долгу и всегда счастлив наблюдать ее радость от подарков, которые преподношу ей. К тому же, мамуля у меня современная, продвинутая, не клушка какая-нибудь. Нам всегда есть о чем поговорить, что обсудить и над чем поржать - она как что-нибудь скажет, я падаю от ее юмора».Сообщается, что отпуск обошелся Рустаму в полмиллиона рублей.