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Рустам Солнцев не пожалел денег маме на отдых

Сегодня, 00:04
Экс-участник знаменитого телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев старается баловать свою любимую маму.

Рустам Солнцев не пожалел денег маме на отдых
Солнцев часто устраивает ей заграничные поездки. и вот на днях они отправились на остров Барбадос, чтобы понежиться на берегу Карибского моря.

Рустам признается, что за эту поездку он выложил кругленькую сумму.

Рустам Солнцев не пожалел денег маме на отдых


«Да, отдохнуть тут стоит недешево, - признается мужчина. - Но я не жалею - красота тут невероятная. Также меня не смущает, что путешествую я с мамой - мне с ней очень весело и она меня совсем не смущает, хотя друзья и знакомые каждый раз удивляются и крутят пальцем у виска, когда мы куда-то едем вдвоем. Мол, зачем тебе это надо? Лучше бы с кем-то близким полетел… А мне с мамой по кайфу, я очень рад видеть, как родная отдыхает. Она меня вырастила, я перед ней в долгу и всегда счастлив наблюдать ее радость от подарков, которые преподношу ей. К тому же, мамуля у меня современная, продвинутая, не клушка какая-нибудь. Нам всегда есть о чем поговорить, что обсудить и над чем поржать - она как что-нибудь скажет, я падаю от ее юмора».

Рустам Солнцев не пожалел денег маме на отдых


Сообщается, что отпуск обошелся Рустаму в полмиллиона рублей.

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Ключевые слова: Рустам Солнцев

Количество просмотров: 9 984
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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