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Виктория Боня обратилась со словами поддержки к Ольге Бузовой

Сегодня, 00:15
На днях прошла ежегодная музыкальная премия "Муз-ТВ".

Виктория Боня обратилась со словами поддержки к Ольге Бузовой
В номинации "Прорыв года" одной из номинанток была популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова. После того как Ольга не выиграла заветную тарелку, она очень расстроилась.

Виктория Боня обратилась со словами поддержки к Ольге Бузовой


«Я не получила заветную тарелку «МузТВ». Я знаю, как вы круглосуточно голосовали за меня, и за это хочу сказать вам спасибо! Верю, что главные победы у меня впереди! А вашу любовь и поддержку не заменит ни одна премия или награда», - сообщила Ольга фолловерам.

Фанаты поспешили поддержать любимую звезду, также со словами поддержки к Бузовой обратилась Виктория Боня.

Виктория Боня обратилась со словами поддержки к Ольге Бузовой


«Ты уже достигла таких вершин, каких не достичь ни одному «признанному» певцу этих премий. Привыкай, но не опускай руки! Ты так выросла за последние 5 лет, что это невозможно не признать», - написала Вика в Инстаграм.

Поклонники искренне удивились поддержке Бони, так как девушки никогда не имели дружественных отношения и старались избегать друг друга.

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Ключевые слова: Виктория Боня, Ольга Бузова

Количество просмотров: 11 908
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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