Виктория Боня обратилась со словами поддержки к Ольге Бузовой

В номинации "Прорыв года" одной из номинанток была популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова. После того как Ольга не выиграла заветную тарелку, она очень расстроилась.«Я не получила заветную тарелку «МузТВ». Я знаю, как вы круглосуточно голосовали за меня, и за это хочу сказать вам спасибо! Верю, что главные победы у меня впереди! А вашу любовь и поддержку не заменит ни одна премия или награда», - сообщила Ольга фолловерам.Фанаты поспешили поддержать любимую звезду, также со словами поддержки к Бузовой обратилась Виктория Боня.«Ты уже достигла таких вершин, каких не достичь ни одному «признанному» певцу этих премий. Привыкай, но не опускай руки! Ты так выросла за последние 5 лет, что это невозможно не признать», - написала Вика в Инстаграм.Поклонники искренне удивились поддержке Бони, так как девушки никогда не имели дружественных отношения и старались избегать друг друга.