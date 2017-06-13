Николаю Расторгуеву вызвали скорую помощь

Сообщается, что перед концертом артист почувствовал себя плохо, и ему вызвали скорую помощь.Специалисты сразу же решили везти его в больницу, так как у Николая случился сердечный приступ.«Я регулярно хожу в World Class, стараюсь поддерживать форму. Тренер составил для меня несколько программ занятий, которые я выполняю, чередуя по мере надобности. К своему рациону я тоже отношусь внимательно, но на диетах не сижу – это все полная хрень. На прошлой неделе я пошел в поликлинику за какой-то справкой и заодно решил сделать флюорографию впервые за 25 лет. С содроганием ожидал приговора, но оказалось, у меня чистые легкие. При том, что я курю с 16! Это была одна из самых радостных новостей за последнее время», - недавно рассказывал Расторгуев журналистам.Желаю Николаю скорее поправиться и дальше радовать поклонников своим творчеством.