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Николаю Расторгуеву вызвали скорую помощь

Сегодня, 10:35
Некоторое время назад появилась информация о том, что Николай Расторгуев не смог выступить на концерте в Туле.

Николаю Расторгуеву вызвали скорую помощь
Сообщается, что перед концертом артист почувствовал себя плохо, и ему вызвали скорую помощь.

Специалисты сразу же решили везти его в больницу, так как у Николая случился сердечный приступ.

Николаю Расторгуеву вызвали скорую помощь


«Я регулярно хожу в World Class, стараюсь поддерживать форму. Тренер составил для меня несколько программ занятий, которые я выполняю, чередуя по мере надобности. К своему рациону я тоже отношусь внимательно, но на диетах не сижу – это все полная хрень. На прошлой неделе я пошел в поликлинику за какой-то справкой и заодно решил сделать флюорографию впервые за 25 лет. С содроганием ожидал приговора, но оказалось, у меня чистые легкие. При том, что я курю с 16! Это была одна из самых радостных новостей за последнее время», - недавно рассказывал Расторгуев журналистам.

Желаю Николаю скорее поправиться и дальше радовать поклонников своим творчеством.

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Ключевые слова: Николай Расторгуев

Количество просмотров: 2 496
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Интерпресс / PhotoXPress.ru

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