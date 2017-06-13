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Джаред Лето признался, почему не хочет связывать себя узами брака

Сегодня, 12:41
Сложно поверить в то, что знаменитому актеру и музыканту Джареду Лето уже 45 лет, выглядит он гораздо моложе.

Джаред Лето признался, почему не хочет связывать себя узами брака
Многие представители сильного пола к этому возрасту стремятся завести семью, родить детей, но это не относится к Джареду.

На днях мужчина дал интервью и в беседе с журналистами признался, почему он все еще один.

Джаред Лето признался, почему не хочет связывать себя узами брака


«Я уверен, что, когда у тебя появляются дети, им необходимо посвящать все свое свободное время. Соответственно, нужно отказываться от каких-то предложений и полностью посвящать себя им. А я пока не готов к таким жертвам — ведь у меня еще есть куча незавершенных дел и несыгранных ролей», — рассказал Лето.

По признанию Джареда, сейчас он свободен и не стремится к новым отношениям, он наслаждается общением с друзьями.

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Ключевые слова: Джаред Лето

Количество просмотров: 3 055
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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