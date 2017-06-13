Джаред Лето признался, почему не хочет связывать себя узами брака

Многие представители сильного пола к этому возрасту стремятся завести семью, родить детей, но это не относится к Джареду.На днях мужчина дал интервью и в беседе с журналистами признался, почему он все еще один.«Я уверен, что, когда у тебя появляются дети, им необходимо посвящать все свое свободное время. Соответственно, нужно отказываться от каких-то предложений и полностью посвящать себя им. А я пока не готов к таким жертвам — ведь у меня еще есть куча незавершенных дел и несыгранных ролей», — рассказал Лето.По признанию Джареда, сейчас он свободен и не стремится к новым отношениям, он наслаждается общением с друзьями.