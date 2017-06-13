Линдси Лохан попала в крупный скандал из-за воровства у бывшего любовника

Актрисе даже пришлось приехать в участок и давать показания.
Но в итоге официальный представитель Лохан заявил:
"Как только Линдси узнала, что он разыскивает свои вещи, она сразу же нашла их и отдала ему. Она желает ему лишь добра и самого наилучшего".
Напомним, что Линдси Лохан и Егор Тарабасов расстались в августе 2016 года. Без шумихи не обошлось - Лохан во всеуслышание заявила о том, что она ждала от Егор ребенка, он избивал её во время приступов ярости. Только почему-то Лохан не поверили.
И просто не могу сдержаться - как же мне нравятся эти пальчики, рвущиеся наружу из босоножек. Прелесть.