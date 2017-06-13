Линдси Лохан попала в крупный скандал из-за воровства у бывшего любовника

Егор обвинил Линдси в том, что она украла у него дорогие часы Rolex стоимостью 30 тысяч долларов, украшения и одежду от именитых дизайнеров.Актрисе даже пришлось приехать в участок и давать показания.Но в итоге официальный представитель Лохан заявил:"Как только Линдси узнала, что он разыскивает свои вещи, она сразу же нашла их и отдала ему. Она желает ему лишь добра и самого наилучшего".Напомним, что Линдси Лохан и Егор Тарабасов расстались в августе 2016 года. Без шумихи не обошлось - Лохан во всеуслышание заявила о том, что она ждала от Егор ребенка, он избивал её во время приступов ярости. Только почему-то Лохан не поверили.И просто не могу сдержаться - как же мне нравятся эти пальчики, рвущиеся наружу из босоножек. Прелесть.