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Линдси Лохан попала в крупный скандал из-за воровства у бывшего любовника

Сегодня, 14:58
Актриса Линдси Лохан вновь оказалась в центре скандала. Западные СМИ сообщили, что бывший бойфренд звезды Егор Тарабасов написал на экс-любовницу заявление в полицию.

Линдси Лохан попала в крупный скандал из-за воровства у бывшего любовника
Егор обвинил Линдси в том, что она украла у него дорогие часы Rolex стоимостью 30 тысяч долларов, украшения и одежду от именитых дизайнеров.

Актрисе даже пришлось приехать в участок и давать показания.

Линдси Лохан попала в крупный скандал из-за воровства у бывшего любовника


Но в итоге официальный представитель Лохан заявил:

"Как только Линдси узнала, что он разыскивает свои вещи, она сразу же нашла их и отдала ему. Она желает ему лишь добра и самого наилучшего".

Напомним, что Линдси Лохан и Егор Тарабасов расстались в августе 2016 года. Без шумихи не обошлось - Лохан во всеуслышание заявила о том, что она ждала от Егор ребенка, он избивал её во время приступов ярости. Только почему-то Лохан не поверили.

Линдси Лохан попала в крупный скандал из-за воровства у бывшего любовника


И просто не могу сдержаться - как же мне нравятся эти пальчики, рвущиеся наружу из босоножек. Прелесть.

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Ключевые слова: Линдси Лохан

Количество просмотров: 6 084
Автор: Mysha

Автор фото: hotcelebshome.com

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