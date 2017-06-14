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Соседство с Анджелиной Джоли не устраивает ее новых соседей

Сегодня, 11:44
Совсем недавно популярная актриса Анджелина Джоли купила особняк, находящийся рядом с домом экс-супруга Брэда Питта.

Соседство с Анджелиной Джоли не устраивает ее новых соседей
Сейчас Анджелина пытается обустроить дом по всем правилам. К особняку подъезжают огромные грузовики, перевозящие вещи звезды, чем недовольны соседи.

«Она полностью парализовала движение. А рабочие в ее саду круглосуточно шумят и спиливают деревья», — делятся местные жители.

Также соседи выражают беспокойство из-за шестерых детей знаменитости, по их мнению, они невоспитанные и из-за них возникнут проблемы.

Соседство с Анджелиной Джоли не устраивает ее новых соседей


«Они все время с родителями проводили в постоянных разъездах. Им было некогда получить достойное воспитание. Мы переживаем, что они будут плохо влиять на наших детей», — сетует соседка.

Видимо местные все же зря беспокоятся, так как скорее всего дети практически не будут выходить за территорию особняка, там есть чем заняться всем детям Джоли.

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 4 420
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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