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Маша Малиновская оказалась в необычной компании мужчин

Сегодня, 16:19
Неожиданно Маша Малиновская оставила весь гламур и в прямом смысле этого слова утопла в грязи.

Маша Малиновская оказалась в необычной компании мужчин

А именно отправилась в путешествие по тайге на Уазике, который по дороге до точки назначения увяз в мутной жиже.

Маша Малиновская оказалась в необычной компании мужчин


"Отчёт о моей поездке в тайгу, 170 км под Нижним, на загадочное озеро Текун. Это было самое экстремальное путешествие в моей жизни, мать его!!!"

Маша Малиновская оказалась в необычной компании мужчин


"И так всю дорогу!!!!!!!! Нас сопровождал трактор. Иначе мы не могли проехать. Наши машины переодически вытаскивали на троссе из топи и пробуксовок."

- комментирует свои приключения Маша (вся орфография сохранена).

Маша Малиновская оказалась в необычной компании мужчин


Взглянув в Инстаграм Малиновской единственное, что никак не укладывается в голове - откуда такая странная череда событий? Сначала, 31 мая, фотография в компании молодого человека, подпись:

"Всё только начиначинается...@top_borodin".

Маша Малиновская оказалась в необычной компании мужчин


А сразу после совсем не похожая на Машу женщина в компании настоящих мужиков в грязи и лесу. Малиновская и подобная компания...

Маша Малиновская оказалась в необычной компании мужчин


Видимо, Маша решилась попробовать что-то новое?

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Ключевые слова: Маша Малиновская

Количество просмотров: 3 770
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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