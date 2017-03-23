Маша Малиновская оказалась в необычной компании мужчин

А именно отправилась в путешествие по тайге на Уазике, который по дороге до точки назначения увяз в мутной жиже."Отчёт о моей поездке в тайгу, 170 км под Нижним, на загадочное озеро Текун. Это было самое экстремальное путешествие в моей жизни, мать его!!!""И так всю дорогу!!!!!!!! Нас сопровождал трактор. Иначе мы не могли проехать. Наши машины переодически вытаскивали на троссе из топи и пробуксовок."- комментирует свои приключения Маша (вся орфография сохранена).Взглянув в Инстаграм Малиновской единственное, что никак не укладывается в голове - откуда такая странная череда событий? Сначала, 31 мая, фотография в компании молодого человека, подпись:"Всё только начиначинается...@top_borodin".А сразу после совсем не похожая на Машу женщина в компании настоящих мужиков в грязи и лесу. Малиновская и подобная компания...Видимо, Маша решилась попробовать что-то новое?