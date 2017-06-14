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Анастасия Волочкова стала жертвой собственного водителя

Сегодня, 16:52
Скандальная балерина Анастасия Волочкова заявила о хищении крупной суммы денег, устроенном её же водителем.

Анастасия Волочкова стала жертвой собственного водителя
Анастасия Волочкова заявила, что будет подавать заявление в суд на собственного водителя. Она наняла мужчину некоторое время назад и доверяла ему самые ответственные дела, в том числе, перевозку дорогих подарков для своих друзей - они так и не добрались до адресатов. Затем мошенник обманом присвоил себе более 200 тысяч рублей, сказав Анастасии, что эта сумма требуется для похорон его матери.

Анастасия Волочкова стала жертвой собственного водителя


Анастасия Волочкова стала жертвой собственного водителя


Также Волочкова утверждает, что водитель присвоил себе несколько гонораров от её гастрольных выступлений - он должен был отвезти деньги в банк. Также звезда собирается указать в заявлении, что мужчина неоднократно подсыпал ей в чай некие препараты - какой цели добивался мошенник, балерина не сообщила.

Анастасия Волочкова стала жертвой собственного водителя

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 3 159
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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