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Андрей Кончаловский впервые рассказал о трагедии с дочкой Машей

Сегодня, 11:42
В этом году состоялась премьера фильма "Рай" Андрея Кончаловского, который собрал хвалебные отклики критиков.

Андрей Кончаловский впервые рассказал о трагедии с дочкой Машей
Недавно Кончаловский дал откровенное интервью, в котором поведал о том, как отразилась на его семья трагедия, случившаяся с дочкой Машей.

Девочка уже на протяжении четырех лет находится в коме после аварии, в которую попала вся семья.

Андрей Кончаловский впервые рассказал о трагедии с дочкой Машей


«Мне все-таки везет, везет по характеру. Есть замечательный философ Виктор Франкл, который написал уникальную вещь «Сказать жизни «Да!» Это великая книга, которая меня многому научила. Научила тому, что в любой ситуации человек может найти смысл. Есть определенные смыслы, которые появились после того, как произошла трагедия с моей дочкой. И они движут мной сегодня. Мне еще хочется иметь очень много желаний. Разных. Это все называется жажда жизни», - рассказал режиссер.

Очень надеюсь, что Маша сможет выкарабкаться, и все у нее в будущем будет отлично.

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Ключевые слова: Андрей Кончаловский

Количество просмотров: 10 413
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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