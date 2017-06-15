Андрей Кончаловский впервые рассказал о трагедии с дочкой Машей

Недавно Кончаловский дал откровенное интервью, в котором поведал о том, как отразилась на его семья трагедия, случившаяся с дочкой Машей.Девочка уже на протяжении четырех лет находится в коме после аварии, в которую попала вся семья.«Мне все-таки везет, везет по характеру. Есть замечательный философ Виктор Франкл, который написал уникальную вещь «Сказать жизни «Да!» Это великая книга, которая меня многому научила. Научила тому, что в любой ситуации человек может найти смысл. Есть определенные смыслы, которые появились после того, как произошла трагедия с моей дочкой. И они движут мной сегодня. Мне еще хочется иметь очень много желаний. Разных. Это все называется жажда жизни», - рассказал режиссер.Очень надеюсь, что Маша сможет выкарабкаться, и все у нее в будущем будет отлично.