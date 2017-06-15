Ольга Бузова поблагодарила Максима Галкина

Ольга была номинирована в номинации "Прорыв года", но после того как не выиграла заветную тарелку, очень расстроилась и расплакалась.Популярный шоумен Максим Галкин на днях решил поддержать Бузову и посвятил ей стихи на французском языке. Ольга, в свою очередь, решила поблагодарить Максима за поддержку и обратилась к нему в Инстаграм.«Переполненная эмоциями после того, как Максим Галкин посвятил мне стихи на французском языке, я хочу ему сказать: каждая потеря оставляет шрам, но делает тебя сильнее. Со всем уважением к вам и вашему творчеству, Максим. Ольга Бузова», - сказала Бузова.Телеведущая иногда просто поражает своим поведением.