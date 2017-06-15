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Ольга Бузова поблагодарила Максима Галкина

Сегодня, 11:50
На прошедшей на прошлой неделе музыкальной премии Муз-ТВ много шума наделала начинающая певица и телеведущая Ольга Бузова.

Ольга Бузова поблагодарила Максима Галкина
Ольга была номинирована в номинации "Прорыв года", но после того как не выиграла заветную тарелку, очень расстроилась и расплакалась.

Популярный шоумен Максим Галкин на днях решил поддержать Бузову и посвятил ей стихи на французском языке. Ольга, в свою очередь, решила поблагодарить Максима за поддержку и обратилась к нему в Инстаграм.

Ольга Бузова поблагодарила Максима Галкина


«Переполненная эмоциями после того, как Максим Галкин посвятил мне стихи на французском языке, я хочу ему сказать: каждая потеря оставляет шрам, но делает тебя сильнее. Со всем уважением к вам и вашему творчеству, Максим. Ольга Бузова», - сказала Бузова.

Телеведущая иногда просто поражает своим поведением.

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Ключевые слова: Ольга Бузова, Максим Галкин

Количество просмотров: 5 395
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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