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Отец Джорджа Клуни поделился, как отразилась на его сыне женитьба

Сегодня, 12:06
В начале этого месяца появилась информация о том, что Джордж и Амаль Клуни стали счастливыми родителями близнецов.

Отец Джорджа Клуни поделился, как отразилась на его сыне женитьба
Пока что молодые родители наслаждаются новой ролью в своей жизни и не отвечают на вопросы журналистов.

На днях отец Джорджа Ник Клуни решил рассказать об изменениях, которые произошли в его сыне после встречи с Амаль.

«Мы с Ниной открыли дверь, когда пришла Амаль. Она представилась и мило пообщалась с нами. Уже с этого момента стало понятно, что перед нами очаровательная и добрая женщина. К концу ужина я сказал Нине, указывая на Джорджа: «У этого молодого человека появилась проблема». Я думаю, что к концу его первой встречи с Амаль судьба их обоих была предрешена. Амаль была прекрасна, а Джордж великолепен рядом с ней.

Отец Джорджа Клуни поделился, как отразилась на его сыне женитьба


Я наблюдал за сыном и его девушками с того момента, когда ему исполнилось 13 лет. Отношения с Амаль отличались от всего того, что было в его жизни до нее. Эта молодая женщина почти сразу стала много значить для него. Просто потрясающе!» — сообщил Ник Клуни.

Похвально, что актер будучи уже не молодым, смог построить счастливую семью и стать отцом очаровательных детей.

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Ключевые слова: Джордж и Амаль Клуни

Количество просмотров: 3 211
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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