Дана Борисова удивила фотографией, сделанной в Москве

Буквально недавно выяснилось, что Дана Борисова вернулась в Россию с реабилитации, которую проходила на острове Самуи.
Дана опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она запечатлена в гостинице Москвы. Борисова очень хорошо выглядит, отдохнувшей и счастливой.
«Всех люблю! Правда,я черняшка?» - подписала снимок звезда.
Дана не пояснила, почему вернулась в Москву, временно ли это, или она завершила лечение. Но звезда поведала, что она находится в сопровождении психолога.
Поклонники обрадовались за телеведущей и пожелали ей больше не совершать необдуманных поступков.
Ключевые слова: Дана Борисова
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