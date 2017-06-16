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Дана Борисова удивила фотографией, сделанной в Москве

Сегодня, 11:00
Буквально недавно выяснилось, что Дана Борисова вернулась в Россию с реабилитации, которую проходила на острове Самуи.

Дана Борисова удивила фотографией, сделанной в Москве
Дана опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она запечатлена в гостинице Москвы. Борисова очень хорошо выглядит, отдохнувшей и счастливой.

«Всех люблю! Правда,я черняшка?» - подписала снимок звезда.

Дана Борисова удивила фотографией, сделанной в Москве


Дана не пояснила, почему вернулась в Москву, временно ли это, или она завершила лечение. Но звезда поведала, что она находится в сопровождении психолога.

Поклонники обрадовались за телеведущей и пожелали ей больше не совершать необдуманных поступков.

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 6 695
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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