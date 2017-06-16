Дана Борисова удивила фотографией, сделанной в Москве

Дана опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она запечатлена в гостинице Москвы. Борисова очень хорошо выглядит, отдохнувшей и счастливой.«Всех люблю! Правда,я черняшка?» - подписала снимок звезда.Дана не пояснила, почему вернулась в Москву, временно ли это, или она завершила лечение. Но звезда поведала, что она находится в сопровождении психолога.Поклонники обрадовались за телеведущей и пожелали ей больше не совершать необдуманных поступков.