Криштиану Роналду предъявлены обвинения

На днях его обвинили в мошенничестве. А все дело в том, что Криштиану должен платить налоги в казну Испании как иностранец, который работает на территории страны. Власти Испании подали на него в суд, обвиняя спортсмена в неуплате налогов на сумму около 15 миллионов евро.Выяснилось, что и до этого у Роналду были проблемы с этим, но в 2011 году он уплатил 6 миллионов евро налога. Только этой суммы не хватило, чтобы покрыть весь долг футболиста, и теперь ему придется защищать себя в суде.