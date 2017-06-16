Выяснилось, что и до этого у Роналду были проблемы с этим, но в 2011 году он уплатил 6 миллионов евро налога. Только этой суммы не хватило, чтобы покрыть весь долг футболиста, и теперь ему придется защищать себя в суде.
Криштиану Роналду предъявлены обвинения
Сегодня, 12:25
Знаменитый футболист Криштиану Роналду некоторое время назад попал в список Forbes самых высокооплачиваемых звезд.
На днях его обвинили в мошенничестве. А все дело в том, что Криштиану должен платить налоги в казну Испании как иностранец, который работает на территории страны. Власти Испании подали на него в суд, обвиняя спортсмена в неуплате налогов на сумму около 15 миллионов евро.
Выяснилось, что и до этого у Роналду были проблемы с этим, но в 2011 году он уплатил 6 миллионов евро налога. Только этой суммы не хватило, чтобы покрыть весь долг футболиста, и теперь ему придется защищать себя в суде.
Выяснилось, что и до этого у Роналду были проблемы с этим, но в 2011 году он уплатил 6 миллионов евро налога. Только этой суммы не хватило, чтобы покрыть весь долг футболиста, и теперь ему придется защищать себя в суде.
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Ключевые слова: Криштиану Роналду
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
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