Рита Дакота поражена комментариями поклонников

В скором времени у супругов родится ребенок. Но Рита будучи беременной решила не изменять привычному образу жизни и продолжает тусоваться в компании друзей.«Переехали в Будву, поближе к тусе. Пляж, кстати, тут сильно хуже и море холоднее, но кому какое дело, когда компания у нас идеальнейшая, и мы знаем такие места», - сообщила фолловерам Дакота.Но фанаты возмутились тем, что даже беременность не заставила певицу изменить ритм жизни и меньше развлекаться.Рита не смогла промолчать и ответила завистникам: «А беременным, по-вашему, нельзя тусить с друзьями и мужем? Или мне теперь только «поближе к санаториям для престарелых» или еще лучше «поближе к кладбищу», прости господи?»И правда Рита и Влад частенько путешествуют, вечно находятся в разъездах, все таки беременной женщине стоит в первую очередь подумать о будущем малыше.