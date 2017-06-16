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Рита Дакота поражена комментариями поклонников

Сегодня, 13:14
Участники популярного проекта "Фабрика звезд" Рита Дакота и Влад Соколовский счастливы в браке друг с другом.

Рита Дакота поражена комментариями поклонников
В скором времени у супругов родится ребенок. Но Рита будучи беременной решила не изменять привычному образу жизни и продолжает тусоваться в компании друзей.

«Переехали в Будву, поближе к тусе. Пляж, кстати, тут сильно хуже и море холоднее, но кому какое дело, когда компания у нас идеальнейшая, и мы знаем такие места», - сообщила фолловерам Дакота.

Рита Дакота поражена комментариями поклонников


Но фанаты возмутились тем, что даже беременность не заставила певицу изменить ритм жизни и меньше развлекаться.

Рита не смогла промолчать и ответила завистникам: «А беременным, по-вашему, нельзя тусить с друзьями и мужем? Или мне теперь только «поближе к санаториям для престарелых» или еще лучше «поближе к кладбищу», прости господи?»

И правда Рита и Влад частенько путешествуют, вечно находятся в разъездах, все таки беременной женщине стоит в первую очередь подумать о будущем малыше.

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Ключевые слова: Влад Соколовский, Рита Дакота

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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