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Райан Гослинг не против продолжить сотрудничество с Эммой Стоун

Сегодня, 17:53
Западные СМИ сообщают о том, что знаменитый актер Райан Гослинг с другом Кеннетом Као решил открыть продюсерскую компанию Arcana.

Райан Гослинг не против продолжить сотрудничество с Эммой Стоун
Свой бизнес молодые люди решили начать с картины, главную роль в которой играет Эмма Стоун. Данный факт вызвал в Сети немало поводов полагать, что слухи о романе Райана и Эммы являются правдой.

Райан Гослинг не против продолжить сотрудничество с Эммой Стоун


По словам инсайдера, Ева Мендес ревнует Гослинга к актрисе, она часто устраивает ему из-за этого скандалы.

Райан Гослинг не против продолжить сотрудничество с Эммой Стоун


А теперь же новость о том, что актеров снова будет связывать общий проект, как отразится на отношениях Евы и отца ее двоих детей, никто пока не знает.

← Ева Лонгория взялась за свой внешний в...

Ключевые слова: Райан Гослинг, Ева Мендес, Эмма Стоун

Количество просмотров: 3 991
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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Райан Гослинг не против продолжить сотрудничество с Эммой Стоун Западные СМИ сообщают о том, что знаменитый актер Райан Гослинг с другом Кеннетом Као решил открыть продюсерскую компанию Arcana.
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