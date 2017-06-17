Райан Гослинг не против продолжить сотрудничество с Эммой Стоун

Свой бизнес молодые люди решили начать с картины, главную роль в которой играет Эмма Стоун. Данный факт вызвал в Сети немало поводов полагать, что слухи о романе Райана и Эммы являются правдой.По словам инсайдера, Ева Мендес ревнует Гослинга к актрисе, она часто устраивает ему из-за этого скандалы.А теперь же новость о том, что актеров снова будет связывать общий проект, как отразится на отношениях Евы и отца ее двоих детей, никто пока не знает.