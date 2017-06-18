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Маргарита Агибалова демонстрирует роскошную жизнь

Сегодня, 12:38
Экс-участница главной телестройки страны Маргарита Агибалова любит путешествовать со своей семьей.

Маргарита Агибалова демонстрирует роскошную жизнь
Рита, ее супруг Павел и дети Митя и Белла часто отправляются на остров Кипр.

Недавно семья тоже решила отдохнуть от шума мегаполиса и отправилась на отдых, но теперь уже родителям не получается улетать в теплые страны, как только возникнет желание, приходится подстраиваться под учебный год Мити. Он в этом году окончил первый класс.

Маргарита Агибалова демонстрирует роскошную жизнь


«На месте. Прям как у себя дома. Все знакомо, даже Митя сказал, что помнит каждое здание, каждый магазин, который мы проезжаем. Третий раз приезжаем на Кипр, первые два раза по полгода жили, в этот раз только на два месяца. Школа рулит. Ну ничего, все впереди», - поведала Маргарита подписчикам.

Маргарита Агибалова демонстрирует роскошную жизнь


Агибалова живет роскошной жизнью, ни в чем себе не отказывая, в прошлом году супруги даже приобрели на Кипре собственный дом.

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Ключевые слова: Маргарита Агибалова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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