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Наталья Фриске написала письмо скончавшейся сестре

Сегодня, 13:27
15 июня исполнилось 2 года, как не стало популярной певицы Жанны Фриске.

Наталья Фриске написала письмо скончавшейся сестре
Родственники Жанны, а также ее преданные поклонники с любовью вспоминают ее. Сестра певицы Наталья в день второй годовщины смерти написала трогательное послание родственнице, выразив свои переживания.

«Девочка моя. Моя родная сестренка… Говорят время лечит, но в нашем случае только хуже… с каждым днем все тяжелее дышать… постоянно думаю о тебе… почему ты? Почему тебя больше нет с нами? В 22.07 будет 2 года как твое сердечко перестало биться… до сих пор как в страшном сне, каждый раз надеюсь что это всего лишь сон», — разместила в своем микроблоге Наталья.

Наталья Фриске написала письмо скончавшейся сестре


Отметим, что Жанны Фриске не стало вечером 14 июня 2015 года, но общественность узнала об этом лишь на следующий день. Певица долгое время усердно боролось с онкологическим заболеванием, но болезнь взяла верх.

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Ключевые слова: Жанна Фриске

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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