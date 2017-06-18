Наталья Фриске написала письмо скончавшейся сестре

Родственники Жанны, а также ее преданные поклонники с любовью вспоминают ее. Сестра певицы Наталья в день второй годовщины смерти написала трогательное послание родственнице, выразив свои переживания.«Девочка моя. Моя родная сестренка… Говорят время лечит, но в нашем случае только хуже… с каждым днем все тяжелее дышать… постоянно думаю о тебе… почему ты? Почему тебя больше нет с нами? В 22.07 будет 2 года как твое сердечко перестало биться… до сих пор как в страшном сне, каждый раз надеюсь что это всего лишь сон», — разместила в своем микроблоге Наталья.Отметим, что Жанны Фриске не стало вечером 14 июня 2015 года, но общественность узнала об этом лишь на следующий день. Певица долгое время усердно боролось с онкологическим заболеванием, но болезнь взяла верх.