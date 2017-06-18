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Отец Жанны Фриске сообщил, что деньги сняла его супруга

Сегодня, 13:52
15 июня 2015 года скончалась от рака головного мозга известная певица Жанна Фриске.

Отец Жанны Фриске сообщил, что деньги сняла его супруга
Много шума вызвал тот факт, что большая сумма денег, собранная благотворительной организацией "Русфонд" на лечение артистки, была использована не по назначению.

Отец Жанны Фриске сообщил, что деньги сняла его супруга


За комментариями по данному поводу обратились к отцу певицы, Владимиру Фриске, который впервые признался, что деньги сняла его жена Ольга.

«Он (прим. - Дмитрий Шепелев) высокомерный, людей вообще ни за кого не считает. Человек, который из грязи в князи приехал. Ничего не было, а сейчас он имеет восемь охранников, ездит, куда хочет… На какие деньги, если человек полтора года не работал? Чужих денег мы не брали. Да, жена сняла остаток денег Жанны. И этот остаток лежит в банке, он никуда не делся, она перевела просто», — сообщил Владимир.

Отец Жанны Фриске сообщил, что деньги сняла его супруга


Но пока что неизвестно о какой сумме идет речь, и для каких целей эти деньги планируется использовать.

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Ключевые слова: Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев, Владимир Фриске

Количество просмотров: 16 510
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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