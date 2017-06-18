Отец Жанны Фриске сообщил, что деньги сняла его супруга

За комментариями по данному поводу обратились к отцу певицы, Владимиру Фриске, который впервые признался, что деньги сняла его жена Ольга.
«Он (прим. - Дмитрий Шепелев) высокомерный, людей вообще ни за кого не считает. Человек, который из грязи в князи приехал. Ничего не было, а сейчас он имеет восемь охранников, ездит, куда хочет… На какие деньги, если человек полтора года не работал? Чужих денег мы не брали. Да, жена сняла остаток денег Жанны. И этот остаток лежит в банке, он никуда не делся, она перевела просто», — сообщил Владимир.
Но пока что неизвестно о какой сумме идет речь, и для каких целей эти деньги планируется использовать.