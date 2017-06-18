Рустам Солнцев раскритиковал Алексея Панина

Напомним, что недавно в Сеть попало видео, на котором можно увидеть, что у Алексея происходит "интим" с другим мужчиной.А популярный шоумен Рустам Солнцев не смог не вспомнить тот факт, что как-то Панина застукали на улице, прогуливавшемся в женском белье.«Леша, тебе очень идет женское белье, - сказал Рустам Панину. - Ножки худенькие, живот не висит - красота. Но меня волнует другое - какого лешего все это великолепие стало достоянием общественности, а не осталось ярким инцидентом в памяти тех, кто снимал эти ролики? Почему люди из твоего окружения, которые, судя по тому, что ты вступаешь с ними в интимную связь, не являются тебе чужими, так фигово относятся к тебе, что поступают, как последние крысы, «сливая» вещдоки ваших забав в Сеть?Леша, я тебе так скажу: надо менять окружение. То, с кем ты спишь - это твое личное дело, никого оно не должно касаться. Но при этом постарайся, пожалуйста, чтобы кадры, как ты бегаешь в туфельках средь бела дня, размахивая шлангом, не стали достоянием общественности и не добавили тебе проблем. У тебя же такая чудесна дочурка - береги ее. А то, того и гляди, органы опеки заинтересуются твоей персоной и случится что-то нехорошее…»Согласна, что публичному человеку надо следить за тем, что происходит в его жизни, иначе это станет общественным достоянием.