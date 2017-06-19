Оксана Скакун стала обладательницей яхты за 15 миллионов

Звезда выясняла отношения с экс-возлюбленным и отцом своей дочери Уильямом.Но вот на прошедшем недавно кинофестивале Кинотавр Оксана блеснула красотой и прекрасным видом. Как удалось выяснить, у актрисы новый роман, и явно она очень счастлива.«У нее появился ухажер, - рассказала подруга актрисы. - Оксану не раз видели в его компании, катающейся на яхте. Этот мужчина, Александр, - ее поклонник, который видел все фильмы с ее участием, и даже специально прилетел на «Кинотавр», чтобы посмотреть премьеру, фильм «Скоро все кончится». Месяц назад он добился встречи с ней, и теперь они общаются.Он настолько очарован Оксаной, что в один из вечеров сказал, что решил подарить ей ту самую яхту, на которой они катаются. Она, конечно, была поражена таким щедрым презентом, но, подумав, ответила воздыхателю, что в Москве или Питере яхта ей ни к чему и пусть она лучше остается в Сочи, ждать ее. Теперь Оксану греет мысль, что в любой день она может сорваться и примчать к своему поклоннику, чтобы отправиться с ним на романтическую прогулку в открытое море… Учитывая московскую погоду, думаю, желание вернуться в лето возникнет у нее буквально через несколько дней после того, как она вернется в столицу…»Будем надеяться, что в новых отношениях Оксана сможет обрести счастье.