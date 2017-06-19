Ирена Понарошку сообщила о том, что родители вначале не приняли ее брак с ди-джеем

В честь годовщины свадьбы Ирена предалась воспоминаниям, как все начиналось. Телеведущая признается, что вначале родители категорически отказались благословлять свою дочку на брак с ди-джеем.«Когда я собралась выходить замуж за гуру по имени Шура, мои родители возмутились… У мамы-учительницы математики и папы-профессора (все той же математики) не ложился в картину мира зять ди-джей без высшего образования, родословной, прививок и ветеринарного паспорта. Да еще и верующий в синих человечков в бусах. Причем последний пункт волновал их особенно сильно. Помню, был серьезный разговор с папой. А надо заметить, папа сам учился в Университете Дружбы Народов, всю жизнь там проработал, поэтому от него-то национального и религиозного шовинизма я никак не ожидала. Пришлось сказать, что если не ди-джей-кришнаит, то следующим будет кто-нибудь из его студентов африканцев. И это было лишь отчасти блефом, потому что магия черного меня всегда привлекала. С тех пор прошло 10 лет. И теперь я пугаю тем же самым мужа… Говорю, что если белая полоса в нашей супружеской жизни закончится, то я с удовольствием начну черную!» — вспомнила Ирена.Стоит отметить, что у супругов подрастает шестилетний сын Серафим.