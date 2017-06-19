Виктория Боня не может простить Ксении Собчак старые обиды

Но фанаты проекта часто задают Вике вопросы о ее отношении к "Дому-2" и экс-ведущей Ксении Собчак. Как известно, девушки не долюбливают друг друга и частенько позволяют себе негативные высказывания.«Собчак пишет только то, чтобы привлечь к себе внимание, к своей абсолютно некрасивой персоне. Я не говорю о ее некрасивой внешности, у нее некрасивая начинка. Меня она ненавидит, потому что я, бывшая участница проекта, вдруг стала появляться на международных мероприятиях, и ее это коробит, а ее там никто не знает… Понимаете, насколько она некрасивый человек? Поэтому ей дана такая внешность, в следующей жизни она вообще будет крокодилом или крысенышом, понимаете?» – на днях в своем микроблоге написала Боня.Виктория всегда отрицательно относится к поведению Ксении Собчак и считает, что она нередко придает близких для себя людей.