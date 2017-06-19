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Виктория Боня не может простить Ксении Собчак старые обиды

Сегодня, 16:09
Экс-участница популярного телепроекта "Дом-2" Виктория Боня не любит вспоминать то время, когда она участвовала в реалити-шоу.

Виктория Боня не может простить Ксении Собчак старые обиды
Но фанаты проекта часто задают Вике вопросы о ее отношении к "Дому-2" и экс-ведущей Ксении Собчак. Как известно, девушки не долюбливают друг друга и частенько позволяют себе негативные высказывания.

Виктория Боня не может простить Ксении Собчак старые обиды


«Собчак пишет только то, чтобы привлечь к себе внимание, к своей абсолютно некрасивой персоне. Я не говорю о ее некрасивой внешности, у нее некрасивая начинка. Меня она ненавидит, потому что я, бывшая участница проекта, вдруг стала появляться на международных мероприятиях, и ее это коробит, а ее там никто не знает… Понимаете, насколько она некрасивый человек? Поэтому ей дана такая внешность, в следующей жизни она вообще будет крокодилом или крысенышом, понимаете?» – на днях в своем микроблоге написала Боня.

Виктория Боня не может простить Ксении Собчак старые обиды


Виктория всегда отрицательно относится к поведению Ксении Собчак и считает, что она нередко придает близких для себя людей.

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Ключевые слова: Виктория Боня, Ксения Собчак

Количество просмотров: 8 528
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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