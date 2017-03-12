Певец Лиро выбросил за борт Катю Путину

На третий день съемочного процесса на корабле во время веселья появилась Катя Путина с футболкой на которой была надпись #Инстаграмщица. Исполнитель решил выбросить ее за борт корабля, чем вызвал огромный резонанс на пляже. Позже выяснилось, что девушку, оставшуюся за бортом зовут как дочь президента Владимир Путина – Катя.Инцидент не сильно испортил съемочный процесс и «Летний зной» шумно продолжался на пляжах Кипра.Однако, артист успел привлечь к себе существенное внимание туристов и местных жителей, которые отметили, что российский исполнитель вызвал ажиотаж на местных пляжах и дорогах танцами и патриотическим провозом на автомобилях российского флага и флага «Регион 65».Предлагаем ниже посмотреть Лиро (Li`Raw) - Летний зной: