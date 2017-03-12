Певец Лиро выбросил за борт Катю Путину

Известный исполнитель Лиро (Li`Raw) устроил скандал на Кипре и выбросил за борт Катю Путину. Инцидент произошел на Кипре во время съемочного процесса нового клипа артиста «Летний зной».
На третий день съемочного процесса на корабле во время веселья появилась Катя Путина с футболкой на которой была надпись #Инстаграмщица. Исполнитель решил выбросить ее за борт корабля, чем вызвал огромный резонанс на пляже. Позже выяснилось, что девушку, оставшуюся за бортом зовут как дочь президента Владимир Путина – Катя.
Инцидент не сильно испортил съемочный процесс и «Летний зной» шумно продолжался на пляжах Кипра.
Однако, артист успел привлечь к себе существенное внимание туристов и местных жителей, которые отметили, что российский исполнитель вызвал ажиотаж на местных пляжах и дорогах танцами и патриотическим провозом на автомобилях российского флага и флага «Регион 65».
Предлагаем ниже посмотреть Лиро (Li`Raw) - Летний зной:
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