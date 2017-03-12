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Певец Лиро выбросил за борт Катю Путину

Сегодня, 21:03
Известный исполнитель Лиро (Li`Raw) устроил скандал на Кипре и выбросил за борт Катю Путину. Инцидент произошел на Кипре во время съемочного процесса нового клипа артиста «Летний зной».

Певец Лиро выбросил за борт Катю Путину
На третий день съемочного процесса на корабле во время веселья появилась Катя Путина с футболкой на которой была надпись #Инстаграмщица. Исполнитель решил выбросить ее за борт корабля, чем вызвал огромный резонанс на пляже. Позже выяснилось, что девушку, оставшуюся за бортом зовут как дочь президента Владимир Путина – Катя.

Певец Лиро выбросил за борт Катю Путину


Инцидент не сильно испортил съемочный процесс и «Летний зной» шумно продолжался на пляжах Кипра.

Однако, артист успел привлечь к себе существенное внимание туристов и местных жителей, которые отметили, что российский исполнитель вызвал ажиотаж на местных пляжах и дорогах танцами и патриотическим провозом на автомобилях российского флага и флага «Регион 65».

Певец Лиро выбросил за борт Катю Путину


Предлагаем ниже посмотреть Лиро (Li`Raw) - Летний зной:



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Ключевые слова: Лиро, Катя Путина

Количество просмотров: 7 176
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба Лиро

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Певец Лиро выбросил за борт Катю Путину Известный исполнитель Лиро (Li`Raw) устроил скандал на Кипре и выбросил за борт Катю Путину. Инцидент произошел на Кипре во время съемочного процесса нового клипа артиста «Летний зной».
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