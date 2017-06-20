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Брэдли Купер зажег на вечеринке с Леди Гагой

Сегодня, 11:56
Знаменитый актер Брэдли Купер старается посвящать своей семье все свободное время.

Брэдли Купер зажег на вечеринке с Леди Гагой
Актер вместе с популярной моделью Ириной Шейк воспитывает трехмесячную дочку.

Но также Брэдли продолжает актерскую карьеру, и на данный момент он снимается в фильме "Звезда родилась", в которой главную роль играет певица Леди Гага.

Брэдли Купер зажег на вечеринке с Леди Гагой


В Сети часто Куперу и Гаге приписывают роман, но пока что никаких доказательств этого нет.

Недавно актеры после съемок решили посетить закрытую вечеринку, но через какое-то время к ним также присоединилась возлюбленная Брэдли Ирина Шейк. Похоже модель нисколько не против того, что Купер и Гага тесно общаются.

Брэдли Купер зажег на вечеринке с Леди Гагой


Стоит отметить, дочка звезд родилась весной этого года, а совсем скоро должна состояться свадьба пары.

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Ключевые слова: Брэдли Купер, Ирина Шейк, Леди Гага

Количество просмотров: 104
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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