Брэдли Купер зажег на вечеринке с Леди Гагой

Актер вместе с популярной моделью Ириной Шейк воспитывает трехмесячную дочку.Но также Брэдли продолжает актерскую карьеру, и на данный момент он снимается в фильме "Звезда родилась", в которой главную роль играет певица Леди Гага.В Сети часто Куперу и Гаге приписывают роман, но пока что никаких доказательств этого нет.Недавно актеры после съемок решили посетить закрытую вечеринку, но через какое-то время к ним также присоединилась возлюбленная Брэдли Ирина Шейк. Похоже модель нисколько не против того, что Купер и Гага тесно общаются.Стоит отметить, дочка звезд родилась весной этого года, а совсем скоро должна состояться свадьба пары.