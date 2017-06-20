Ольга Картункова обратилась к спонсорам с просьбой

Но как оказалось команда КВН "Город Пятигорск" осталась без обещанных денег и просит помощи спонсоров.Участница команды Ольга Картункова рассказала журналистам о ситуации, объяснив, что на игры, которые состоятся первого июля, команда не может поехать из-за проблем с деньгами.«До этого нам помогал губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров. Но из-за последних событий, когда местность затопило, деньги, видимо, потребовались туда. Нам особо ничего не объяснили – просто сказали, что помощи не будет. Не очень понимаю, как это может быть связано, но мы очень устали от подобных ситуаций – это уже не в первый раз. Очень обидно», - сообщает Ольга.Будем надеяться, что все же команда найдет финансовую поддержку и примет участие в играх.