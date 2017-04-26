Александр Шепс и Виктория Райдос заинтриговали новым расследованием

В погоне за разгадкой секретного вкуса люди готовы идти на отчаянные поступки и прибегают к различным хитростям. Одна из участниц акции обратилась к известным экстрасенсам Александру Шепсу и Виктории Райдос с просьбой помочь отгадать вкус новых сухариков.
"На днях ко мне обратилась моя знакомая. Просит высказать моё предположение по поводу «секретного вкуса» новых сухариков Хрусteam. На кону 20 000 фунтов. Просьба забавная, поэтому решил ей помочь. Даже обсудили с Викторией @viktoriaraidos. Правда она не согласилась с моей версией. Похоже, намечается новая битва :)»,
- пишет в своем Instagram Александр Шепс.
Стоит отметить, что такой крупный призовой фонд - 20 000 фунтов стерлингов - предлагается впервые в истории промоакций бренда Хрусteam®. Поэтом соревнование обещает быть «горячим».