Александр Шепс и Виктория Райдос заинтриговали новым расследованием

Но на этот раз им выпала довольно незаурядная задача. 1 июня 2017 года стартовала акция «Угадай секретный вкус Хрусteam®», главный приз которой, 20 000 фунтов стерлингов, достанется тому, кто угадает настоящее название «секретного вкуса» новых сухариков Хрусteam® Багет. Различные догадки, невероятные теории уже появляются в социальных сетях под хештегом #секретныйвкус.В погоне за разгадкой секретного вкуса люди готовы идти на отчаянные поступки и прибегают к различным хитростям. Одна из участниц акции обратилась к известным экстрасенсам Александру Шепсу и Виктории Райдос с просьбой помочь отгадать вкус новых сухариков."На днях ко мне обратилась моя знакомая. Просит высказать моё предположение по поводу «секретного вкуса» новых сухариков Хрусteam. На кону 20 000 фунтов. Просьба забавная, поэтому решил ей помочь. Даже обсудили с Викторией @viktoriaraidos. Правда она не согласилась с моей версией. Похоже, намечается новая битва :)»,- пишет в своем Instagram Александр Шепс.Стоит отметить, что такой крупный призовой фонд - 20 000 фунтов стерлингов - предлагается впервые в истории промоакций бренда Хрусteam®. Поэтом соревнование обещает быть «горячим».