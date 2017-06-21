Сергей Адоевцев старается вернуть экс-супругу

У супругов подрастает дочь Лиза, которая после развода родителей осталась жить с мамой.Похоже Сергей все еще не может забыть свою бывшую жену. На днях он опубликовал в своем микроблоге архивную фотографию с Марией.«А женщины? Да как вас понять, когда вы говорите одно, думаете другое, а делаете третье - что-то невообразимое. А мы - мужчины? Да, пожалуй, сама эта женская непоследовательность и делает для нас женщин - самыми прекрасными и удивительными существами на земле. Берегите любимых. И учитесь любить. Оно стоит того. Однозначно стоит», - поведал Адоевцев.Сейчас Мария счастлива с новым избранником, а о причинах расставания с Сергеем поклонники до сих пор не узнали.