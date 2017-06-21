Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Сергей Адоевцев старается вернуть экс-супругу

Сегодня, 13:50
Больше года назад поклонники узнали о том, что экс-участники главной телестройки страны Сергей и Мария Адоевцевы разводятся.

Сергей Адоевцев старается вернуть экс-супругу
У супругов подрастает дочь Лиза, которая после развода родителей осталась жить с мамой.

Сергей Адоевцев старается вернуть экс-супругу


Похоже Сергей все еще не может забыть свою бывшую жену. На днях он опубликовал в своем микроблоге архивную фотографию с Марией.

Сергей Адоевцев старается вернуть экс-супругу


«А женщины? Да как вас понять, когда вы говорите одно, думаете другое, а делаете третье - что-то невообразимое. А мы - мужчины? Да, пожалуй, сама эта женская непоследовательность и делает для нас женщин - самыми прекрасными и удивительными существами на земле. Берегите любимых. И учитесь любить. Оно стоит того. Однозначно стоит», - поведал Адоевцев.

Сергей Адоевцев старается вернуть экс-супругу


Сейчас Мария счастлива с новым избранником, а о причинах расставания с Сергеем поклонники до сих пор не узнали.

← Дочь Максима Виторгана предстала в ни... Мэрайя Кэри шокировала поклонников ли... →

Ключевые слова: Сергей и Мария Адоевцевы

Количество просмотров: 5 967
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Гоша Куценко сообщил о причинах расставания с Марией Порошиной
Сергей Адоевцев ностальгирует по бывшей супруге
Мария Максакова обвиняет бывшую жену Вороненкова в захвате имущества
Сын Джанет Джексона будет жить с ней после развода
Самое популярное за неделю
Комментарии



Анджелина Джоли невероятно помолодела Самая красивая звезда Голливуда Анджелина Джоли показала новый образ в Кении.
Мэрайя Кэри шокировала поклонников лишним весом Певица Мэрайя Кэри вновь сильно располнела.
Сергей Адоевцев старается вернуть экс-супругу Больше года назад поклонники узнали о том, что экс-участники главной телестройки страны Сергей и Мария Адоевцевы разводятся.
Дочь Максима Виторгана предстала в нижнем белье У Максима Виторгана помимо сына Платона от Ксении Собчак подрастает дочь Полина от предыдущего брака.
Эмин Агаларов счастлив с новой возлюбленной Около года назад стало известно о романе бизнесмена и певца Эмина Агаларова с моделью Аленой Гавриловой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.