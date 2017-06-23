Экс-супруг Бритни Спирс сообщил о том, какие сейчас отношения с ней

Недавно бывший супруг знаменитой певицы Бритни Спирс, Кевин Федерлайн, побеседовал с журналистами и рассказал, как на данный момент складываются его отношения с артисткой и двумя сыновьями.
Кевин признается, что то время, когда он пытался бороться за своих детей, осталось далеко в прошлом.
«Когда начинается рутина, многие вещи воспринимаешь легче. Признаюсь, не всегда все было гладко, но сейчас все в порядке», — делится Федерлайн.
Напомним, что у танцора всего шесть детей от трех жен, которым он старается уделять время и никого не оставлять в обиде.
Ключевые слова: Бритни Спирс
, Кевин Федерлайн
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, East News
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