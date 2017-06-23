Экс-супруг Бритни Спирс сообщил о том, какие сейчас отношения с ней

Кевин признается, что то время, когда он пытался бороться за своих детей, осталось далеко в прошлом.«Когда начинается рутина, многие вещи воспринимаешь легче. Признаюсь, не всегда все было гладко, но сейчас все в порядке», — делится Федерлайн.Напомним, что у танцора всего шесть детей от трех жен, которым он старается уделять время и никого не оставлять в обиде.