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Экс-супруг Бритни Спирс сообщил о том, какие сейчас отношения с ней

Сегодня, 10:44
Недавно бывший супруг знаменитой певицы Бритни Спирс, Кевин Федерлайн, побеседовал с журналистами и рассказал, как на данный момент складываются его отношения с артисткой и двумя сыновьями.

Экс-супруг Бритни Спирс сообщил о том, какие сейчас отношения с ней
Кевин признается, что то время, когда он пытался бороться за своих детей, осталось далеко в прошлом.

Экс-супруг Бритни Спирс сообщил о том, какие сейчас отношения с ней


«Когда начинается рутина, многие вещи воспринимаешь легче. Признаюсь, не всегда все было гладко, но сейчас все в порядке», — делится Федерлайн.

Напомним, что у танцора всего шесть детей от трех жен, которым он старается уделять время и никого не оставлять в обиде.

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Ключевые слова: Бритни Спирс, Кевин Федерлайн

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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