Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Стилист Даны Борисовой уверяет, что ее слова являются ложью

Вчера, 18:20
На днях Дана Борисова присутствовала на съемках телепередачи "Пусть говорят" и рассказала, как проходит ее лечение в реабилитационной клинике в Таиланде.

Стилист Даны Борисовой уверяет, что ее слова являются ложью
Дана уверяет, что впервые она попробовала наркотики, когда их предложил ей пиар-менеджер Тима Брик, скончавшийся в прошлом году. А потом ее начал снабжать запрещенными препаратами стилист Рэй Самедов.

Мужчина опровергает все слова Даны и считает, что она просто не хочет признавать свою вину и пытается свалить ее хоть на кого-нибудь.

Стилист Даны Борисовой уверяет, что ее слова являются ложью


«Мы не виделись с Даной более месяца. То, что я услышал, ввело меня в состояние шока. Дана, не стесняясь, оклеветала меня на всю страну, сказав, что я привозил ей наркотики. Не знаю, ее либо не долечили, либо она, возможно, перегрелась под солнцем. Этот человек обвинил меня в том, чего я не совершал. Может, у нее ущемленное женское самолюбие, я не знаю, что у нее сработало. Она уже много лет находится в таком состоянии. (…) Она готова переложить свою вину на кого угодно, только не на себя», – рассказывает Рэй.

Самедов считает, что в состоянии Даны никакого прогресса нет, лечение не дает результатов.

← Ксения Собчак рассказала, как относит... Мария Голубкина еще не приняла решени... →

Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 9 789
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Бывший муж Даны Борисовой запрещает дочери общаться с ней
Бывший директор Даны Борисовой поведала о самочувствии звезды
Мама Даны Борисовой нашла виновных в наркомании дочери
Бывший муж Даны Борисовой пытается отобрать у неё ребенка
Самое популярное за неделю
Комментарии



Нюша решила создать райский сад к свадьбе Уже совсем скоро состоится свадьба популярной певицы Нюши.
Яна Поплавская не торопится со свадьбой с молодым возлюбленным Вот уже 11 лет популярная актриса и ведущая Яна Поплавская встречается со своим возлюбленным, журналистом Евгением Яковлевым.
Натали рассказала подробности быстрого похудения после родов Несколько месяцев назад в семье известной певицы Натали родился третий ребенок.
Фотография Анфисы Чеховой в бикини вызвала много шума Сейчас Анфиса Чехова находится в отпуске, и она для отдыха с семьей выбрала Италию.
Мария Максакова не против того, что старшие дети живут с отцом Некоторое время назад оперная певица Мария Максакова потеряла мужа Дениса Вороненкова, которого застрелили в центре Киева.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.