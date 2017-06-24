Стилист Даны Борисовой уверяет, что ее слова являются ложью

Дана уверяет, что впервые она попробовала наркотики, когда их предложил ей пиар-менеджер Тима Брик, скончавшийся в прошлом году. А потом ее начал снабжать запрещенными препаратами стилист Рэй Самедов.Мужчина опровергает все слова Даны и считает, что она просто не хочет признавать свою вину и пытается свалить ее хоть на кого-нибудь.«Мы не виделись с Даной более месяца. То, что я услышал, ввело меня в состояние шока. Дана, не стесняясь, оклеветала меня на всю страну, сказав, что я привозил ей наркотики. Не знаю, ее либо не долечили, либо она, возможно, перегрелась под солнцем. Этот человек обвинил меня в том, чего я не совершал. Может, у нее ущемленное женское самолюбие, я не знаю, что у нее сработало. Она уже много лет находится в таком состоянии. (…) Она готова переложить свою вину на кого угодно, только не на себя», – рассказывает Рэй.Самедов считает, что в состоянии Даны никакого прогресса нет, лечение не дает результатов.