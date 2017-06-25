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Рустам Солнцев раскритиковал Ксению Собчак

Вчера, 18:45
На днях в Сети появилось видео, в котором Ксения Собчак нелицеприятно высказывается о персонах из "Дома-2".

Рустам Солнцев раскритиковал Ксению Собчак
Это видео вызвало много шума.

В итоге заступиться за своих коллег решился экс-участник шоу Рустам Солнцев. Он посчитал, что некрасиво так высказываться о тех, с которым провел десять лет своей жизни.

Рустам Солнцев раскритиковал Ксению Собчак


«Ксюша, дорогая, любимая, все десять лет я смотрел на тебя с вожделением, - говорит Солнцев. - Я ловил каждое твое слово, и мне казалось, что ты - тот человек, который нас куда-то поведет, даст нам правильные заповеди, но вот все, наконец-то, встало на свои места...

Ты где-то между Должанским, Венцем и Настасьей Самбурской в своих бесконечных дизайнерских шмотках. Скажи мне, пожалуйста, это то, к чему мы шли? Это действительно то, о чем ты мечтала? Это тот уровень, которого ты достигла и выше не прыгнешь? Ксюш, че-то не то, вот клянусь тебе, что-то не то… Все эти шмотки, платья, юбки, а между ними - глумеж в своем «Инстаграме» непонятно с кем над безобидной Бузовой и немного надо мной. Ксюш, надо в себе что-то менять… Я люблю тебя, пожалуйста, вернись, ты нам всем очень нужна. Обожаю тебя!»

Рустам Солнцев раскритиковал Ксению Собчак


Напомним, что видеоблог Рустама Солнцева, который он начал вести некоторое время назад, стал очень популярным в Сети. Там он обсуждает различных медиа-персон, высказывая свое мнение касательно каких-то моментов.

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Ключевые слова: Рустам Солнцев, Ксения Собчак

Количество просмотров: 13 143
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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