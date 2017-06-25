Рустам Солнцев раскритиковал Ксению Собчак

Это видео вызвало много шума.В итоге заступиться за своих коллег решился экс-участник шоу Рустам Солнцев. Он посчитал, что некрасиво так высказываться о тех, с которым провел десять лет своей жизни.«Ксюша, дорогая, любимая, все десять лет я смотрел на тебя с вожделением, - говорит Солнцев. - Я ловил каждое твое слово, и мне казалось, что ты - тот человек, который нас куда-то поведет, даст нам правильные заповеди, но вот все, наконец-то, встало на свои места...Ты где-то между Должанским, Венцем и Настасьей Самбурской в своих бесконечных дизайнерских шмотках. Скажи мне, пожалуйста, это то, к чему мы шли? Это действительно то, о чем ты мечтала? Это тот уровень, которого ты достигла и выше не прыгнешь? Ксюш, че-то не то, вот клянусь тебе, что-то не то… Все эти шмотки, платья, юбки, а между ними - глумеж в своем «Инстаграме» непонятно с кем над безобидной Бузовой и немного надо мной. Ксюш, надо в себе что-то менять… Я люблю тебя, пожалуйста, вернись, ты нам всем очень нужна. Обожаю тебя!»Напомним, что видеоблог Рустама Солнцева, который он начал вести некоторое время назад, стал очень популярным в Сети. Там он обсуждает различных медиа-персон, высказывая свое мнение касательно каких-то моментов.